Rogelio Funes Mori integra la lista de los máximos goleadores del mundo por debajo de los 30 años de edad, pero en la actualidad atraviesa días turbulentos con la selección de México donde es criticado por sus bajas actuaciones y falta de gol. A pesar de ello, River Plate ofreció 6 millones de dólares por el pase del delantero mendocino que jugó en el 2009 para el equipo Millonario.

Y ante todo este combo futbolístico, aparecieron las explosivas declaraciones de su padre, Miguel Ruperto Funes quien criticó el funcionamiento del seleccionado mexicano (Rogelio Funes Mori recibió la ciudadanía mexicana). Pero no todo queda ahí, el portal elfútbolero.com.mx publicó los lujos y poder adquisitivo que cuenta el goleador histórico de los Rayados de Monterrey.

Rogelio Funes Mori goleador

Un informe que recorre las rede sociales, el goleador argentino-mexicano, Rogelio Funes Mori se ubica en el puesto 20mo. en el ranking de goleadores sub 30 del fútbol mundial, con un total de 186 goles convertidos que comenzó en River Plate, continúa en Monterrey y en la selección de México.

Rogelio Funes Mori, el goleador del mundo en la lista de los jugadores con menos de 30 años.

Como máximo goleador figura Neymar con 401 goles, en el listado de goleadores menores de 30 años que publicó periodista Carlos Arasaki: Neymar (Brasil, PSG) 401; Romelu Lukaku (Bélgica, Chelsea) 327; Baghdad Bounedjagh (Argelia, Al Sadd) 323; Harry Kane (Inglaterra, Tottenhan) 298; Mohamed Salah (Egipto, Liverpool) 271; Antoine Griezmann (Francia, Atlético Madrid) 270; Andrej Kramaric (Croacia, Hoffenheim) 219; Wu Lei (China, Espanyol) 212; Aleksandar Mitrovic (Serbia, Fulham) 211; Sadio Mané (Senegal, Liverpool) 207; Kylian Mbappé (Francia, PSG) 206; Alexandre Lacazette (Francia, Arsenal) 202; Alvaro Morata (Juventus, España) 200; Liam Boyce (Irlanda del Norte, Heart of Midlothian) 198; Heung Min Son (Corea del Sur, Tottenham) 196; Gabigol (Brasil, Flamengo) 194; Marco Pajonk (Alemania, Todesfelde) 192; Morten Liebert (Alemania, Todesfelde) 190; Munas Dabbur (Isreal, Hoffenheim) 188; Rogelio Funes Mori (México, Monterrey) 186.

River Plate ofreció 6 millones de dólares por el pase

River Plate intenta negociar el pase de Rogelio Funes Mori y ofreció 6 millones de dólares. En la actualidad, el mendocino juega para Rayados de Monterrey.

Funes Mori haciendo goles para River Plate. Télam

En el 2009, Funes Mori debutó en River Plate cuando enfrentó a Vélez Sarsfield (1-3) en el torneo Apertura. Luego marcó el primer gol ante Tigre. Ya en México, le fue otorgada la nacionalidad mexicana, en junio de 2021 e inmediatamente el técnico argentino, Gerardo Martino lo sumó al plantel de la Selección de México.

El padre de Rogelio Funes Mori criticó a la selección de México

Miguel Ruperto Funes, padre de Rogelio Funes Mori, criticó el funcionamiento de la selección de México donde su hijo no está teniendo buenas actuaciones.

En una entrevista con ESPN, Miguel Ruperto declaró: “Viéndolo como un ‘9′ de la selección mexicana, creo que no sólo a Rogelio (su hijo y delantero de la selección de México) le faltan cosas para ser el delantero que tiene qué ser, sino que a toda la selección mexicana. Contra Costa Rica no puedo creer que un terrible ‘5′ que juega en el Atlético de Madrid, de 10 pases que dio, haya dado 6 mal. No puedo creer que no abastezcan al ‘9′. Así, el delantero nunca va a llegar a ser el ‘9′ goleador que quiere México, que necesitamos”, sentenció, ante las críticas que contra el goleador argentino.

A Rogelio Funes Mori la prensa mexicana le reprochó su floja actuación en el último partido que México empató ante Costa Rica 0-0, en el Octogonal de Concacaf, donde al delantero los sentenciaron las estadísticas: “Rogelio Funes Mori tocó el balón 11 veces, lo perdió en 4. Perdió los 4 duelos que disputó y no hizo ningún remate”, publicaron los portales de fútbol mexicano.

Resumen: México vs. Costa Rica

Rogelio Funes Mori y un patrimonio millonario

La prensa en México no dejó pasar la oportunidad de publicar parte de los lujos de la vida privada de Rogelio Funes Mor, inclusive dio a conocer ingresos y montos de dinero que percibe el jugador. Mirálos detalles.