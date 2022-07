El Trail 100 Andorra by UTMB es uno de los desafío más exigentes en Europa que consiste en superar un recorrido de auténtica montaña en el país de los Pirineos. Y en la categoría de los 105 km, la mendocina Silvina “Chila” Pérez logró el segundo mejor tiempo de la competencia.

“Chila”, como la conocen, vive en Chacras de Coria, es profesora de Educación Física, madre de dos hijos y lleva más de 30 carreras dentro del terreno nacional y internacional, homologadas siempre por la UTMB.

Si debemos definirla, es una mujer de fierro que se enamoró perdidamente de las montañas. Sus distancias corridas van desde lo 90 a los 173 kilómetros, por lo que estos 105 completados a un excelente registro, fue una prueba incentivadora para los próximos objetivos.

“La montaña es lo que me atrapa, por eso elegí el Ultra Trail. Me apasiona, la montaña me da vida y sobre todo cuando lo compartí con amigas y sobre todo con mi familia. Sin ella nada nada podría haber sido posible. Su acompañamiento incondicional y demostrarme que están orgullosos es lo que me motiva para volar y llegar lejos”, confió la runner que fue con los años trazando su propio sendero.

Y agregó: “Esto se fue dando. Entreno desde muy chica y esto es fruto de todo el esfuerzo, perseverancia y voluntad que he tenido”. Estar en una UTMB es donde “cualquier corredor de montaña quiere estar y participar”.

La corredora mendocina salió en punta desde el principio de la carrera, liderando en los primeros kilómetros de la prueba. Sin embargo, la húngara Ildiko Wermescher comenzó a superarla promediando la distancia, y finalmente, la Chila se quedó con el prestigioso segundo y le otorga puntos para ingresar al sorteo de la emblemática la UTMB 2023 en Francia, sin tener que pasar por el sorteo.

Chila Pérez, durante la carrera en Andorra. Foto: Internet

No obstante esto, fue la mejor argentina ubicada de todos los que participaron en esta carrera, ya que en la tabla general, quedó 25 entre cientos de participantes. Su tiempo: 19:43:48.

-¿Qué te deja este podio en lo personal?

-No es solo el puesto, fue importante todo lo que implicó la carrera, muchas cosas emocionales, vividas, que los plasmé y me llevó a poder brillar en esas montañas.

-¿Cuáles son tus objetivos como deportista?

-Mi objetivo es destacarme como corredora pero más que eso, destacarme como una gran persona, una gran amiga y dejar donde vaya mi esencia, que es la alegría, amistad, actitud y luz.

Chila Pérez, sorprende en Europa Foto: Instagram

-¿Cuándo diste el salto hacia el otro lado del charco?

-Mi primera competencia en Europa fue en el 2018 UTMB TDS 130 km donde quedé sorprendida. Dije: !Guau! qué lindas carreras por Dios. Alucinada. Y además, porque como corredora aporta mucho en cuanto a lo competitivo. El nivel deportivo en Europa es muy alto. Y para esta carrera me invitaron, por lo que fue para mi un reconocimiento muy lindo.

-Además de tu esfuerzo y entrenamiento, hubo otro esfuerzo que debiste hacer para viajar y competir, supongo

-Me han ayudado en distintas etapa muchas marcas mendocinas, a las que agradezco. Pero para esta fueron fundamentales la recibida por familiares y las Chilateras (grupo de corredoras mendocinas liderado por Pérez) que me ayudaron hacer sorteos y por eso estoy acá. Pero para continuar con mis objetivos los sponsor son fundamentales y necesito más apoyo. Actualmente sigo en Europa porque se me van a presentar cosas muy linda que no puedo contar, pero en estos días defino cómo sigue mi futuro deportivo.

Desde la UTMB señalaron que las carreras Ultra y Trail otorgaron Running Stones a los mejores clasificados, que tendrán acceso al sorteo de las UTMB® World Series Finals.

Pero además, a partir de esta edición la Trail 100 Andorra by UTMB® fue una prueba clasificatoria para la mítica Western States. Todos los participantes que completaron la Ultra de 105 km por debajo de 35 horas podrán inscribirse al sorteo para participar en la prueba de 100 millas del estado de California.

¿Será que la mendocina levante bandera en estas carrera de elite?

Antecedentes

2013 Maratón de NY

2013 MIM (Maratón Internacional de Mendoza) Segunda en mi categoría - 21k

2013 Participación en la carrera “Veni a Correr” con las alumnas a beneficio de Cáncer de mama. 10k

2014 Maratón de Berlín

2014 Participación en la carrera “Veni a Correr” con las alumnas a beneficio de Cáncer de mama. 10k

2014 Carrera KUMEN 35k - Primer puesto.

2015 Participación en la carrera “Veni a Correr” con las alumnas a beneficio de Cáncer de mama. 10k

2015 Carrera NORTHFACE 50k- Endurance Challenge - Chile. Tercera en la general de mujeres. Participando con todas sus alumnas de CHILATES, acompañando y entrenando.

2015 Carrera “MARATON EXTREME 506″ carrera en postas de 42k desde La Serena a San Juan. Primer puesto.

2015 Carrera KUMEN 30k - Segundo puesto. 2015 Carrera en Vallecitos Mendoza 25k.

2016 Carrera NORTHFACE 50k- Endurance Challenge (Chile). Cuarta en la general de mujeres. Participando con todas sus alumnas de CHILATES, acompañando y entrenando.

2016 Kumen Aconcagua 35k - Primer lugar.

2016 Patagonia RUN 70 k - Primer lugar.

2017 Patagonia RUN 100 k - Segunda en la general de mujeres y Primera en categoría.

2018 Patagonia RUN 100 k - PRIMER lugar en la general de mujeres y primer lugar en categoría.

2018 Seleccionada para correr 125k en Mont Blanc - Francia

2018 UTMB TDS 130 km. nº 18 en la general de mujeres

2018 Ultra cerro arco 60 km - Nº1 en la general de mujeres.

2019 KUMEN Aconcagua 60 km - Nº1 en la general de mujeres

2019 4 Refugios NO stop 50 km - Nº 5 general de mujeres - Nº2 en categoría correspondiente.

2019 Patagonia runn 160 Km - Nº4 en la general de mujeres - Nº1 en categoría correspondiente.

2019 UTACH Córdoba - Nº2 en la general - Nº1 en categoría correspondiente.

2019 Ultra Salomon Pireneus - Europa 96 km. Nº13 general mujeres.

2019 Ultra Cerro Arco 60 km N 1º en la general y 1º en categoría correspondiente.

2020 15/02/2020 KUMEN ACONCAGUA - N 1º en la general mujeres, 4º general de la carraera y 1º en categoría correspondiente.

2021 Febrero - Trail de los filos - Bariloche - 50 km - Nº4 en la general de mujeres y nº2 en categoría.

2021 Abril - Patagonia Run - 160 K. 2021 UTMB - 173 K. - Nº 17 en general de mujeres y Nº4 en categoría correspondiente.

2022 PATAGONIA RUN - 170 km - nº6 en general mujeres y Nº1 en categoría correspondiente.