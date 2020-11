Luego de un extenso cuarto intermedio se reanudó la sesión de la Cámara de Senadores de la provincia para tratar el Presupuesto 2021 y los legisladores de Cambia Mendoza y el PJ/Frente de Todos lograron llegar a un acuerdo con autorización de toma de crédito en dólares por 160 millones para obra pública, y roll over para renegociar las deudas de ejercicios anteriores.

Finalmente, el radicalismo aceptó reducir la cifra de endeudamiento en moneda extranjera a menos de la mitad de lo que solicitó en una primera instancia (350 millones de dólares). Sí consiguió el roll over por casi $12 mil millones sólo para el próximo año.

No hubo acuerdo: en las leyes de avalúo e impositiva. El PJ se abstuvo, luego que el oficialismo no aceptara la proposición de no aumentar la alícuota de los impuestos inmobiliario y automotor durante el año próximo, una reducción de Ingresos Brutos del 80% para las actividades cerradas a raíz de la pandemia, y una moratoria por las deudas generadas por personas físicas o jurídicas durante la emergencia sanitaria.