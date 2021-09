En la dura carta que Cristina Fernández escribió en su blog personal, la vicepresidenta hizo mención a Julio Cobos como “vicepresidente opositor”. Las repercusiones no tardaron en convertir a “Cobos” como tendencia en Twitter y hasta se generó una encuesta para ver si CFK se convirtió en lo que ella criticó.

En el texto titulado “Como siempre... sinceramente”, Cristina Fernández cuenta que ha tenido 19 “reuniones de trabajo” con el presidente Alberto Fernández en Olivos. En esas oportunidades, -señala- siempre le manifestó su punto de vista sobre la “delicada situación social”, la “falta de efectividad en distintas áreas del Gobierno” y que era “equivocada” la política de ajuste fiscal.

En su blog, Cristina rememora el acto electoral de 2009, posteriores al “No positivo” de Julio Cobos en el Senado cuando le tocó desempatar la votación por la Resolución que buscaba modificar las retenciones a las exportaciones de trigo, soja y maíz.

“Recuerdo que, cuando perdimos las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del año 2009, con Néstor como candidato a Diputado Nacional -después de la 125 y de la crisis global del 2008-, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones no sólo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete, entre otros. Y ¡ojo!… habíamos perdido en la Provincia de Buenos Aires pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada”, escribe Cristina en uno de los 20 párrafos.

Pero ésta no es la única mención del ahora senador nacional de la UCR por Mendoza. “He sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año ‘30. Soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo”, apunta.

Rápidamente los comentarios en Twitter hicieron que “Cobos” se convirtiera en tendencia junto a otros términos que se desprenden de la carta como “Sinceramente”, “La Jefa”, “Pobre Alberto”, “Vicepresidenta”. Hay quienes reaccionaron a favor del mendocino y otros tantos juzgaron aquella decisión sobre la 125 como una traición.

Incluso se abrió una encuesta para conocer la opinión de los tuiteros. “¿CFK se convirtió en su propio Cobos?” es la inquietud a la que la mayoría ha respondido de manera afirmativa.

Aunque, Cobos ha guardado silencio al respecto en las redes sociales en las últimas horas; sí lo ha dicho en otras oportunidades. Para él, no fue una traición, porque ya le había manifestado a Cristina Fernández su desacuerdo con la Resolución.

-Luego del “no positivo”, algunos lo tildaron de traidor, otros de pacificador y hubo quienes dijeron que usó el momento para destacar su imagen. ¿Pensó algo así en ese momento?, se le preguntó al que también fue gobernador de Mendoza con motivo del recuerdo de los 35 años de la Democracia argentina.

-Cuando te llevan a esa encrucijada, tenés que tomar una decisión -contó en 2018 a esta periodista-. Y cuando agotaste todas las medidas para corregir eso que sabés que te va a llevar a estrellarte, tenés que asumir los riesgos. Lo que dijeran después me importaba poco y nada, pero sí me preocupaba no eludir la responsabilidad que tenía. Esa responsabilidad era pacificar el país con esa decisión. Después de estos 10 años, lo han reconocido casi todos hasta el propio Pichetto... Siempre digo: hay que darle tiempo a las cosas para que decanten por su propio peso. Hasta la propia presidenta en un discurso, cuando Lousteau era candidato a diputado, dijo: “El ministro que ahora es candidato me llevó a la banquina, tiró el Gobierno a una banquina”.