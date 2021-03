Este miércoles, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, junto a la ministra de Turismo y Cultura local, Mariana Juri, visitaron a Buenos Aires con un objetivo en claro: presentar la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina en Buenos Aires. Además aprovecharon para promocionar los diferentes Puntos Vendimia en el exterior del país.

Presentaron la Vendimia en la Ciudad de Buenos Aires y los monumentos embleámticos se tiñeron de malbec. Prensa de Gobierno de Mendoza

En el encuentro de Cancillería participaron también diversos embajadores de otros país, funcionarios, representantes del vino y vitivinicultura y la reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous.

Suarez aprovechó la reunión para explicar como será la modalidad de Vendimia en lo virtual y destacar los esfuerzos de todos los involucrados para hacerlo posible.

“Esta Vendimia es particular, por las razones que todos sabemos. Pero desde Mendoza hemos querido mantener nuestro espíritu y por ello no quisimos dejar de hacer la Vendimia. Sobre todo no quisimos dejar de difundirla en todo el país y en el mundo y por ello hoy estamos aquí”, comentó Suarez.

A su vez agradeció a Cancillería por la posibilidad de promocionar la máxima fiesta de los mendocinos y facilitar su proyección en el exterior. Al momento, 55 países confirmaron que exhibirán la película “Historias de Vendimia” en su territorio.

Además, el filme de producción mendocino se disfrutará en simultáneo en 22 Puntos Vendimia, distribuidos por el país y el exterior.

Vendimia vista desde el exterior

Nuestra fiesta dedicada al vino será disfrutada desde el exterior a través de los Puntos Vendimia.

En siete embajadas de Argentina en el mundo se realizarán diferentes tipos de eventos , según el formato posible (virtual o presencial). La selección de los espacios fue realizada junto con la Subsecretaría de Comercio en el exterior, de Cancillería, teniendo en cuenta los mercados prioritarios del país. Además, en las 10 ciudades miembros de la red Great Wine Capitals se celebrará y proyectará el filme.

Las residencias de figuras relevantes para la cultura mendocina también formarán parte del festejo. Estas serán transformadas en un Punto Vendimia: Natalio Faingold, en Londres, Reino Unido; Verónica Cangemi, en Colonia, Uruguay; Julio Le Parc, en París, Francia, y Elbi Olalla, en Madrid, España.