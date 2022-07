Con un 90% de acatamiento, este miércoles continúa el paro de actividades en la educación de Mendoza por segundo día consecutivo.

Segundo día del paro docente en Mendoza. Foto: Sute

Las actividades relacionadas a las medidas de fuerza de la educación se llevaron a cabo en todos los departamentos de Mendoza, como así también, las medida de fuerza a la cual se plegó el Sindicato Argentino de Docentes Privado (Sadop).

SUTE confirmó el 90% de adhesión al paro docente en Mendoza. Foto: SUTE

Más de 25 mil trabajadores estatales marcharon el martes en la movilización convocada por el SUTE, SADOP y Ampros, y a la que adhirieron Casinos, Judiciales, Atsa, Sitravi, Bancarios y la CTA de los trabajadores Mendoza. En los departamentos de toda la provincia hubo un 90% de acatamiento a la medida fuerza, que continuó este miércoles.

“Estamos luchando por todos, nuestros alumnos y nuestros pacientes”

Claudia Iturbe, Secretaria General de Ampros recordó que el 44% de la población es pobre. “Estamos luchando por todos, nuestros alumnos y nuestros pacientes”, remarcó.

Claudia Iturbe -Secretaria General de Ampros- y Carina Sedano -Secretaria general del SUTE. Foto: SUTE

“Basta de maltrato y hacer que los pibes se vayan a otro lado. Hay que fortalecer la carrera estatal, y volver a enamorar a nuestros jóvenes”, sentenció

“Fue una muestra de dignidad”

Carina Sedano, Secretaria general del SUTE aseguró que la movilización “fue una muestra de dignidad”.

“La calidad educativa no es cuando los trabajadores cobran por debajo de la inflación, o cuando no tienen bancos, sillas o cierran las escuelas porque no tienen gas”.

“El Gobierno miente en los medios: el 12% que propuso es una mentira, es solo un 5% del aumento. Suárez nos abandona cuando trae esa propuesta en la paritaria”.

“Hemos perdido el 46% de nuestro salario”

Esther Linco Lorca, de Sadop señaló que Mendoza perdió el miedo al ítem aula y a las presiones del Gobierno provincial. “Hemos perdido el 46% de nuestro salario”.

Esther Linco Lorca (Sadop) puntualizó que Mendoza perdió el miedo al ítem aula y a las presiones del Gobierno provincial. Foto: SUTE

“Hemos perdido un montón, pero la humillación supera la economía. Estamos más del 90% en un paro general. La fuerza de este paro reside en la unidad y seguir trabajando en conjunto. Nadie se salva solo”, agregó.

“Se terminó la paciencia del pueblo de Mendoza”

Martín Caín, Secretario general de Casinos, remarcó que “se terminó la paciencia del pueblo de Mendoza”.

Martín Caín -centro-, Secretario general de Casinos. Foto: SUTE

“Basta del discurso de una provincia ordenada. No puede tener este Gobierno, un director general de escuelas burro y que miente. Aquí están los trabajadores. Queremos salarios dignos”, arremetió Caín.

Mientras se esperan nuevas reuniones luego del cuarto intermedio acordado, en el que el Ejecutivo se comprometió a mejorar la oferta salarial de aumento del 12% que había presentado la semana pasada.

El SUTE advirtió, que si la propuesta no abarca sus expectativas, podrían convocar a un paro de 72 horas.