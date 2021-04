Ante el importante aumento de casos de coronavirus, desde la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) decidieron refuncionalizar el hospital El Carmen y dejarlo exclusivamente para la atención de casos de COVID-19. Además, sumaron camas de terapia intensiva para dar respuestas a sus afiliados frente a la pandemia.

Desde la dirección de la obra social optaron por redestinar una ampliación que estaba prevista para montar un centro de televisación de este hospital. Por lo que en los próximos días pondrán en funcionamiento una nueva terapia intensiva con ocho camas.

Así, la obra social pasará a tener 42 camas UTI propias, según explicó el titular de OSEP, Calos Funes, a Sitio Andino. Al mismo tiempo que no descartó la posibilidad de volver a refuncionalizar el hospital pedriátrico Fleming, tal como ocurrió el año pasado. El nosocomio dejó de funcionar por un tiempo para la atención de niños y se pasó a atender a los adultos con covid positivo.

“No está descartado refuncionalizar el Fleming”, dijo Funes al medio y no descartó volver a contratar hoteles para derivar allí a los pacientes catalogados “de salida”, que son aquellos que presentan una mejora y que, si bien requieren un seguimiento, no necesitan camas en hospitales.