Con la ilusión intacta 28 equipos luchan por levantar la copa en los Nacionales de Clubes Menores A y B que se celebra en los departamentos mendocinos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Con la participación de más de 700 jugadores, el torneo llegó a su instancia de cuartos de final el torneo A masculino donde se enfrentarán Municipalidad de Tupungato y UNCuyo, además del clásico metropolitano: SAG Ballester vs. San Fernando.

En la definición por los cuartos de final de ambos torneos A y B masculino, y de las semifinales del B femenino, AMeBal, San Rafael, Atlántica, FeMeBal, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, San Juan y Chubut tienen al menos un representante en la lucha por los cuatro títulos que se definirán el viernes.

Defensa de Tandil y Acha enfrentarán en el duelo de los equipos de Atlántica, Nuestra Señora de Luján enfrentará al equipo mendocino de ETIEC. Comercio Villa Dolores vs. Sedalo, Jockey de Córdoba vs. River, Tupungato vs. CIDECO y Defensa de Tandil vs. Municipalidad de Maipú serán los cruces de cuartos femenino.

En Masculino B, San Juan Vial (invicto) enfrentará a Tupungato; Maipú lo hará ante Estudiantes de Concordia; Mitre vs. Grilli de Chubut y CEDEP de San Rafael vs. Escuela Municipal de Catriel.

En la rama femenina, certamen A, Comercio y Tupungato ganaron y se sumaron en cuartos de final a Defensa, River Plate, CIDECO, Sedalo, Maipú y Jockey. Comercio avanzó como líder del Grupo A tras vencer a Panteras de Carmen de Patagones 27-21 y Tupungato (primero del Grupo B) derrotó a Independiente Chivilcoy 27-19.