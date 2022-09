Mundial Beach Volley: Mendoza expectante por el debut del tunuyanino Ramiro Sancer

Este miércoles el tunuyanino, Ramiro Sancer debutará en el Mundial U19 de Beach Volley junto al misionero Marcos González, en la competencia de voley playa que se jugará desde el 14 al 18 de setiembre en la ciudad de Dikili, Turquía.

Ramiro Sancer debuta en el Mundial U19 de Beach Volley. Foto: @ramiisancer

El jugador mendocino Ramiro Sancer es la primera vez que jugará en dupla con el misionero Marcos González, aunque vienen entrenado desde hace tiempo.

“Entrenamos una semana en Rosario en el mes de julio, en agosto trabajamos en Tunuyán luego en Buenos Aires en el CeNard”, remarcó Sancer.

Sancer, en esta oportunidad, estará en Turquía, otro tunuyanino que llevará a Mendoza a lo más alto del nivel mundial y que visitó los colores de la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputaron en abril y mayo en Rosario.

“Vamos a buscar salir campeones”

Ramiro Sancer sueña con obtener el título del mundial U19 que se disputará en Turquía. Foto: @ramiisancer

Sancer habló de las expectativas en el mundial de Turquía: “Vamos a buscar salir campeones, pero obviamente, como es un deporte, el azar también tiene un papel importante. Depende de cómo te levantás ese día, de muchos factores, que por ahí son externos y no dependen tanto de nosotros”.

En sus cuentas en las redes sociales, Ramiro comunicó que “todavía no están definidas las zonas, los horarios y las trasmisiones. Lo subiré a mis historias”.

Sancer en el equipo argentino Beach U19 que viajaron a Turquía. Foto: @Voley_FeVA

La Legión mendocina

Sancer es parte de la Legión mendocina de Beach Volley, donde Leandro Aveiro y Bautista Amieva, se han constituido en los jugadores más destacados del Valle de Uco y Mendoza.

Leo Aveiro (N°1) y Bautista Amieva (N°2), campeones en Italia. Foto: Bautista Amieva

Aveiro-Amieva lograron una destacada actuación en su gira europea en Ciro Marina (Italia), Leuven (Bélgica) y Ljubljana (Eslovenia), en el marco del Pro Tour de Beach Volley.

El día en que Ramiro Sancer lloró junto a Marcelo Gallardo

“Estuve con GALLARDOO, todavía no caigo, esto no me lo olvido más en mi vida”, posteó en su perfil cuando subió el video donde se abraza al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo.