Mendoza: una diputada presentó un proyecto para declarar al metegol deporte provincial

Un proyecto presentado en la cámara de diputados llamo la atención esta semana. Se trata de una iniciativa que quiere declarar el metegol como deporte provincial y el molinete como una acción fuera de las reglas.

La diputada Josefina Canale contó que presentó el proyecto a pedido de la Liga Mendocina de Metegol en silla de ruedas, ya que resulta ser un deporte importante para los jóvenes y necesita de ciertas reglas para que puedan organizar torneos deportivos en Mendoza.

La propuesta causo en un primer momento sorpresa en las redes sociales y cosechó varias críticas al presentar un proyecto de esta índole en medio del contexto que está atravesando el país.

Primer Torneo mendocino de metegol Foto: Facebooks

Así fue como la diputada del Partido Demócrata Progresista Josefina Canale, integrante de Cambia Mendoza, salió a aclarar algunos puntos acerca de la iniciativa. En su defensa contó que el objetivo principal es poder darle visibilidad al tradicional juego y que pasé a ser un deporte inclusivo, ya que son muchos los chicos y chicas en silla de rueda que lo practican.

“Fue un pedido de la liga mendocina de metegol en silla de ruedas, porque necesita que sea deporte para competir”, fundamentó la diputada. Para eso se debe reglamentar, establecer ciertos límites para que puedan ser considerados deportistas en una liga.

Cuáles son los puntos que destacan del proyecto

Puede practicarse sin importar edad, género ni condición física, por lo que si se lo declara deporte será “el más inclusivo de todos” .

La Liga Mendocina de Futbol de Mesa-Metegol necesitaba un marco legal bajo los lineamientos de la International Table Soccer Federation para poder competir. El proyecto le daría el marco reglamentario que necesita.

En cuanto al molinete o giro de barras, este queda prohibido como lo indica el reglamento internacional.

Fomenta la inclusión a través de una Liga deportiva que se encontrará dentro del reglamento ITSF (Federación Internacional de Fútbol de Mesa).

“¿Por qué una ley para que el Metegol sea deporte? Me lo propuso @marioqacmdz y me abrió los ojos en un montón de cosas que desconocía sobre discapacidad y estar en silla de ruedas” y agregó “Soluciona todo a todos?, No. Soluciona algo a alguien?, Sí. No arregla el país, pero mejora vidas”, aclaró vía Twitter.

La diputada defendió el proyecto que propone declarar el metegol como deporte provincial Foto: Twitter

La diputada defendió el proyecto que propone declarar el metegol como deporte provincial Foto: Twitter

El proyecto será tratado por la comisión de deportes la semana próxima. Y, dijo Canale, por lo que ha ido recabando, “me van a acompañar, incluso algunos legisladores peronistas”.