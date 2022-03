El fútbol de Mendoza transita por días de definiciones debido a las elecciones de autoridades de la Liga Mendocina de Fútbol que se realizarán el próximo 29 de marzo, y entre los candidatos figuran Carlos Quiroga, Omar Sperdutti y Carlos Castro, Manuel Gil, Roberto Castillo y Gabriel Mostaccio.

Carlos Quiroga, reconocido dirigente del club Gutiérrez Sport Club y del fútbol mendocino, habló con Vía Mendoza y dejó en claro parte de su proyecto, en caso de ser elegido presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Carlos Quiroga es candidato a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol para las elecciones del próximo 29 de marzo. Foto: Via Mendoza

“Todos saben quien soy y aseguro que de ser presidente en la Liga, no va a faltar ni un alfiler, todo será transparente como debió ser siempre”, remarcó Quiroga, “no puede ser que un club deba desembolsar aproximadamente 250 mil pesos por mes para poder jugar con todas las divisiones. La Liga debe estar al servicio de todos los clubes”, agregó.

Su conocida postura política deportiva, sobre la cual siempre se basó en el estatuto y reglamentos, no dejó pasar la oportunidad para remarcar que “hay candidatos sobre los cuales tengo mis dudas sobre si pueden participar en las elecciones, ya que no cumplirían con algunos requisitos”, adelantó Quiroga.

En ese punto, tanto Omar Sperdutti (Deportivo Maipú) como Roberto Castillo ( Murialdo-Luján SC), no cumplirían con los dos años que se requieren como consejero, y los 2 años de vocal como establece el nuevo reglamento.

Al ser consultado en relación, a cómo solventaría los costos del fútbol local, anticipó “hay que trabajar mucho pero los sponsors son una de las posibilidad. Los jugadores podrán jugar presentando el DNI y que no deberán sacar el carnet de la Liga Mendocina el cual tiene un costo de 2500 pesos, es una barbaridad”, adelantó parte de su proyecto.

También se refirió al fútbol femenino: “Los encuentros del fútbol femenino serán preliminar de los partidos de Primera. Hay que bajar los costos. Todos los clubes y divisiones deben contar con posibilidades claras de competencia”.

En relación a este último punto, sintetizó: “Los puntos se deben ganar en la cancha. Soy un dirigente de fútbol y con responsabilidad, y si bien muchos dirigentes me hablaron, el voto es secreto, y de ser el nuevo presidente, saben bien de mi trabajo. Y de no serlo, seguiré apoyando para que la Liga Mendocina sea la que hace muchos años atrás fue, al servicio de los clubes y no de la Liga misma”, cerró.