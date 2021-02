En conmemoración del 243 aniversario del natalicio del General José de San Martín, que se cumplió este 25 de febrero, en el Mercado de Cuyo de Las Heras inauguraron la obra escultórica titulada “El Desafìo”, de la artista Elvira Silva.

En calle Los Pescadores y Acceso Norte se ubica la denominada “Finca del Pino”, un solar cuya vivienda se construyó en 1770 y que tiene un alto valor histórico, ya que en ese lugar transcurrieron muchas reuniones entre el General San Martín y don Pedro Molina, quien vivía allí.

En ese sitio, y con la presencia del intendente Daniel Orozco, fue presentado el trabajo de la artista, que representa al General San Martín sentado y descansando como lo hacía cuando planeaba la Gesta Libertadora, con ropa de fajina.

”Este lugar es emblemático y especial para nosotros, y aquí estamos inaugurando esta obra de arte de Elvira, de la que también participaron Ariel Salas y Yanina Castro. Con ella recordamos cuando San Martín venía a descansar y a pensar en todo lo que iba a lograr. Hace unos años estaba abandonado, pero con el esfuerzo de Sergio (Patta, el propietario de Mercado de Cuyo) se pudo reconstruir y hacer un lugar espectacular que cualquiera puede visitar”, manifestó Orozco.

En 1816 y después de la declaración de la Independencia, San Martín, empieza la etapa final de la preparación de sus tropas, trasladándolas al Campo de Instrucción de El Plumerillo.

Pero aprovechando la cercanía con la propiedad de Pedro Molina, se dirigía habitualmente a este lugar a dormir la siesta bajo la sombra del legendario pino, además de mantener largas conversaciones con su amigo.

El histórico pino se derrumbó el 9 de noviembre de 1938, y según algunas crónicas fue abatido por un rayo, produciendo un estruendo similar a un terremoto. Estudios posteriores realizados por un prestigioso botánico estimaron su edad en unos 300 años.

La escultora Elvira Silva explicó por qué bautizó como “El Desafío” a esta obra: “Lo que quise reflejar fue el desafío que fue para el General San Martín cruzar la Cordillera de los Andes. Cuando Sergio me comentó sobre la historia que tenía este lugar, me pareció un desafío, valga la redundancia, hacer esta obra. Así que ahí empezamos a trabajar. Tuvimos en cuenta los detalles, como por ejemplo que las botas no tuvieran suela de caucho porque en esa época no existía”, contó la formoseña que hace seis años que vive en Las Heras.

La artista contó con la colaboración de Ariel Salas en la pintura del mural de fondo, el cual refleja la aridez y crudeza del macizo andino en su zona de mayor altura, y de Yanina Castro en la estructura metálica. Les demandó un año de trabajo y en cuanto a los materiales, Elvira contó que “el rostro y la cabeza están tallados en telgopor de alta densidad y trabajé con una imagen digitalizada”.

En esa casa nacieron Rufino Ortega, gobernador de Mendoza entre 1884 y 1887, y don José Aníbal Verdaguer, quien en 1935 fuera consagrado el primer obispo de Mendoza.

Hoy, y luego de haber tenido una etapa como salón de fiestas, en este lugar ubicado exactamente en Los Pescadores 1979, casi Lateral Este del Acceso Norte, funciona Mercado de Cuyo, definido por su propietario Sergio Patta como “un almacén natural donde vendemos nuestros productos, los que elaboramos con nuestras marcas, que son 370 con 1200 presentaciones, y además unas 70 marcas más”.

En cuanto a la inauguración de la obra, manifestó: “La idea es resaltar el paso de San Martín por este lugar, originalmente hicimos carteles que la gente lee poco y nada. Entonces lo que buscábamos era algo más visible y contundente, y se nos ocurrió hacer un San Martín en ropa de fajina y se lo propusimos a Elvira”.