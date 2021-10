Abel Trillini es el mendocino que alza carteles con frases motivadoras en el nudo vial con la intensión de cambiar la mañana de las personas que ingresan a al Ciudad. Su trabajo se hizo tan viral que logró ayudar en grandes campañas solidarias y brindo su propia charla TED.

//Mira también A días de cumplir 125 años, restauran los portones del parque General San Martín

Alguna vez pasamos por el nudo vial a primera hora de la mañana o vimos en redes sociales fotos de los carteles de Abel. Los mismos se deben a una hermosa “locura” que comenzó con el fin de cambiar el mundo con una frase y una gran actitud.

El “motivador” se encuentra en el ingreso a la Ciudad donde se concentra el mayor caos vehicular que provoca malestar en los conductores. Además, es un espacio donde se suelen concentrar multitudinarias manifestaciones o accidentes viales.

“Elegí ese lugar para calmar un poco el caos y tratar de cambiarle el humor a las personas que pasan por ahí. Es un espacio donde suelen haber muchas caras largas y mi trabajo es cambiarlas”, comentó en un Podcast mendocino.

Abel Trillini

La idea de hacer carteles para motivar a los conductores surgió una vez mientras trabajaba con su esposa de hace 25 años. Ambos son pintores y estaban realizando su labor cuando le comentó a su pareja que quería hacer algo para que la situación por la que estaba pasando el país sea más amena.

//Mira también Depositan el pago a los celadores que trabajaron durante las elecciones primarias

“Me dijo que él se quejaba mucho, pero no hacia nada para cambiar y que creía que eso podía ayudarlo a él a los que pasaban por allí”, comentó Susana Morán. Esa noche le dijo a ella y a sus hijas que se iba a poner el traje con el que se casaron para alzar los carteles, de esta manera las personas entenderían que no estaba pidiendo.

“Esa mañana me desperté a las cinco y media de la mañana, me puse el traje, mi esposa me deseó suerte y salí. Cerca de las siete de la mañana comenzaron aparecer miles de autos y allí fue cuando comencé a notar las sonrisas de las personas después de leer mi cartel, estaba funcionando”, indicó.

Su propósito llegó tan lejos que muchas campañas solidarias lo contactaron para que lo ayuden con su fin. Una de los grandes eventos fue el de “Un sol en tus manos” que , junto con sus carteles, lograron reunir una gran cantidad de alimentos.

Charla TED por el “motivador” del Nudo Vial

La misma se desarrolló en el marco de “Charlas TED x Paseo Alameda” en el 2018. En el audio visual denominado “Empatía, signo de grandeza” el hombre cuenta como esta característica le salvó la vida y lo llevo a motivar gente en las calles.

A lo largo de 15 minutos relata como su fuerte historia de vida despierta su vocación de servicio y las ganas de motivar a las personas para superar momentos difíciles. Lo hace con carteles en la vía pública tratando de innovar en frases para todos los transeúntes.