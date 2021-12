Luego de que comenzaran a aumentar los casos en el país, Mendoza comenzó a tener un nuevo rebrote durante la semana. Las personas que no tienen las vacunas contra la Covid- 19 son, en su gran mayoría, las que están hospitalizadas.

Entre el 85% y 90% de las personas que fallecen por el virus en la provincia es por no tener ninguna de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Estas personas en gran parte pertenecen a la franja etaria de entre los 30 y 40 años en Mendoza.

El delegado de la Región de Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Gonzalo Álvarez y el encargado de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia, Rodolfo Torres aseguraron en una radio local que las personas que no se vacunaron es porque no creen en la efectividad de las vacunas.

Las personas que no están vacunadas son, en gran parte, las que están internadas en terapia intensiva.

Además añadieron que muchas personas están convencidas de que la pandemia y el virus no existen y no encuentran motivos para inocularse. Otro de los motivos por lo que varios jóvenes adultos de la provincia no se vacunan es porque dudan de la creación de la vacuna y creen que la sacaron “muy rápido a comparación de otras vacunas”.

“Esto es una problemática que está pasando en todo el mundo. Es innegable el incremento de los contagios tanto por la variante Delta como Ómicron. Por otro lado, hay de comprender que el impacto sobre el sistema sanitario está siendo mucho menor que con las olas anteriores y en esto tiene mucho que ver la vacunación”, indicó Álvarez.

Gracias a la efectividad de las vacunas y a que gran parte de la población está inoculada el impacto sanitario es menor y los hospitales no están colapsados como lo estuvo en su momento en uno de los picos de la pandemia.

El delegado de terapia intensiva confirmó que “menos del 5% de los que llegan a terapia están vacunados. Nosotros no les preguntamos por qué no se vacunan, porque son decisiones personales. Pero evidentemente cuando llegan a esa situación deberían tomar conciencia real de los beneficios de la vacunación”.