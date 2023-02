La escapadita de Agustina Gandolfo, Lautaro Martínez y su hija Nina: ¿cuál es el destino secreto?

Entre el trabajo y el entrenamiento, Agustina Gandolfo decidió tomarse unas pequeñas vacaciones junto a su familia. Sin embargo, la “escapadita” de dos días con Lautaro Martínez y y su hija Nina permanece con destino indefinido ya que la influencer hizo un posteo en su perfil con una interesante propuesta: desafió a sus seguidores a que adivinaran el lugar en donde están descansando.

Este martes, la mendocina publicó una foto acompañada de un desafío para sus seguidores. La familia mantuvo en secreto el destino de su viaje y Agustina le preguntó a su comunidad en el pie de la foto, si tenían idea de dónde podrían estar. Aunque a través de historias se puede ver que el lugar es bastante lujoso, nadie adivinó el destino aún.

Agustina Gandolfo y el desafío que le hizo a sus seguidores en Instagram. Foto: redes sociales

Entre sus historias, podemos deducir que la locación es un lugar en invierno, ya que agrego el sticker de temperatura. Publicó una selfie en el espejo, y por su outfit sabemos, por lo menos, que a Mendoza no viajó. Además, el destino parece ser un lugar lluvioso, porque en la foto comentó “obvio que a dónde voy, traigo lluvia”.

Luciendo un outfit rosa y nude, la influencer mostró parte de la habitación en donde se están hospedando. Foto: redes sociales

Cuáles son los lujos que se están dando Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Si hay algo que no falta en las historias de Agustina es la buena comida. La dueña del restaurante “Coraje” en Milán no pudo evitar postear los deliciosos platos que está disfrutando junto a su familia. En este caso, se trata de las típicas papas fritas con huevo y panceta, ideal para acompañar con una cerveza bien fría. Parecería que la gastronomía del lugar no le está fallando a la familia.

Pero si a Agustina le gusta lo salado, a Nina claramente le gusta lo dulce y quedó en evidencia con la foto que subió su mamá: junto a Felisa, su pequeña amiga, se paró delante de la heladera esperando un helado, esperando que les sirvan.

Nina Martínez esperando el helado. Foto: redes sociales

Sin embargo, otra cosa que no puede faltar en su perfil son las tiernas fotos de su hija. Nina cumplió recientemente los dos años y es la gran compañera de Agustina. Además, la pequeña aprendió a posar cómo su mamá y se ha convertido en una mini modelo en el Instagram de la empresaria.

Agus Gandolfoposando con su hija Nina. Foto: redes sociales

Por más de que su mamá sea su fiel admiradora, también siente una debilidad especial por su papá Lautaro. Se los vio a ambos disfrutando de un chapuzón en una enorme piscina.

Finalmente, parece que la familia se aloja en un lujoso hotel, ya que la influencer disfrutó de la pileta climatizada y de la comodidad de un gran baño, según la última selfie que posteó mostrando sus tatuajes en una malla negra enteriza.

Agus Gandolfo lució una sexi malla negra y mostró sus tatuajes en una historia. Foto: redes sociales

Mientras tanto, una amiga mendocina de Agustina, Mery Palma, esta con ella en estas vacaciones junto a su hija; pero recientemente estuvo recorriendo España con su familia. Entonces, todo indica que la influencer no se fue de Europa y probablemente esté en algún punto turístico de Italia, ¿Vos en qué destino pensás que están?