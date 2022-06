El pelador profesional de kick boxing Fernando “Toro” Amaya clasificó al Súper 4 del Buenos Aires Top Fight (BTF) tras superar en el primer round a Hernán “Maquinita” Germillac, por nocaut técnico. Fue por una demoledora rodilla que lo obligó a besar la lona en el primer round.

Amaya (72 kg) no tuvo problemas en derrotar al chubutense en la pelea estelar K1 de la Copa Ciudad de Cutral Co, en Neuquén. Ya lo había anticipado el mendocino de que no le iba a dar chances: “lo voy a lastimar”, dijo el lasherino en la conferencia de prensa luego del pesaje, y así fue.

El fallo de la pelea anunció “ganador por knockout técnico en el primer round y se hace acreedor de la Copa Ciudad de Cutral Co, Fernando Amaya”.

“Venimos trabajando muy firme con mis profes, mis entrenadores. Ellos me exigen cada vez más. Yo creo que es la forma de mejorar, vamos por un buen camino”, precisó el ganador del duelo, tras la contienda.

Luego el “Toro” confió a Vía Mendoza que necesita rivales a su nivel. En esta era profesional, el joven de 22 años demostró que está para las ligas mayores: peleó 4 peleas, a las 4 las ganó y en 3 fue por nocaut. Por eso, él prefiere definirse como “un noqueador de estilo”.

Por eso, tras esta nueva victoria, luchará contra los máximos exponentes de la categoría en el Súper 4. Y el vencedor se quedará con el título nacional de la BTF.

Esta cita será en octubre, pero antes tendrá una prueba en Santiago de Chile que le servirá como parte de su puesta a punto.

Luego, el vigente campeón mundial de kick boxing (no profesional) intentará conseguir el cinturón para comenzar su proceso como luchador de la MMA y cumplir su sueño de niño. Para eso se sumará a fin de este año al campamento de entrenamiento de la disciplina en el Valle Flow Striking Academy, que se desarrolla en Chicago, Estados Unidos.

¿Cómo les fue a los otros mendocinos?

Dos mendocinos más fueron a esta velada en Cultra Có. En la pelea previa a la estelar protagonizada por Amaya, combatió su entrenador Emanuel Ramponi quien cayó ante Ángel Bauza; y su compañero Germán Badallo, que no pudo contra Antoni Guzmán.