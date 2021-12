El defensor Carlos Araujo, denunció a un sector de la dirigencia de Independiente Rivadavia (Primera Nacional) por no devolverle 7 mil dólares que el jugador le facilitó para que el club pagara sueldos previo a la pretemporada. “Quiero negociar con la dirigencia, pero si no hay arreglo iré a la justicia”, sentenció Araujo luego de las declaraciones del presidente Carlos Castro.

Carlos Araujo y el presidente Carlos Castro de Independiente Rivadavia.

En su momento, Carlos Castro había declarado que Araujo había realizado un arreglo sobre el dinero, con el técnico de aquella oportunidad (Marcelo Straccia).

Araujo aclaró: “Straccia no me pidió el dinero como dijo Castro. El plantel tenía que ir a Mar del Plata para hacer la pretemporada y yo puse los 7 mil dólares para que los chicos pudieran afrontar sueldos del plantel. Esa plata no fue devuelta”, declaró a radio Nihuil.

Araujo: “Castro me dijo ‘ya te lo vamos a pagar’”

Luego, Araujo detalló: “Castro me dijo ‘ya te lo vamos a pagar pero bancame para cancelar otros sueldos’. Me dieron mil vueltas, me mintieron y no me respetaron. Nunca lo viví en la vida de mi carrera del jugador”.

Muy dolido con el club que aprecia, el “Pipi” no dejó pasar la oportunidad para dar otros detalles: “Nunca dije nada por respeto, se debía arreglar dentro del club, pero muchos jugadores tuvieron problemas de alojamiento, y de otros detalles y nunca hicimos una medida de fuerza. Estábamos confiados, pero la realidad es las que les cuento, no estoy mintiendo como quieren hacer figurar algunos dirigentes”.

Carlos Araujo, Independiente Rivadavia. Foto: CSIR

En elación a su posible retiro, Araujo dejó una puerta abierta. “quiero seguir jugando, pero me estoy preparando para ser técnico. De todas formas voy analizar la situación estos meses. por ahora, me estoy enfocando a los problemas de salud que tiene mi esposa”

Ficha técnica de Carlos Araujo

Ficha técnica de Carlos Araujo. Foto: BDFA