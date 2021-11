Independiente Rivadavia, clasificados al torneo Reducido de la Primera Nacional, jugará el lunes 22, desde las 17, cuando reciba a Almirante Brown por los Cuartos de final. También se enfrentarán: Deportivo Morón vs. Quilmes y San Martín de Tucumán vs. Ferro CO.

El lunes 22 desde las 21.10, jugarán por la final y ascenso directo a la Liga Profesional, Tigre y Barracas Central.

Así se jugarán los Cuartos de final

Los próximos partidos de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

En la Zona B, Independiente Rivadavia fue tercero con 56 unidades, en tanto Almirante Brown fue tercero con 59 puntos en la Zona A.

Ante esta ubicación de ambos en sus respectivas zonas, el primer partidos (la definición es ida y vuelta) se disputará el lunes en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza, mientras que la revancha será en cancha de La Fragata (estadio Presidente Sarmiento).

Festejo de Independiente Rivadavia

En lo que respecta al equipo dirigido por Gabriel Gómez, el cuerpo técnico espera el resultado de los estudios físicos que le realizaron a Matías Quiroga. En tanto, Enzo Martínez, se recupera de la rotura del ligamento lateral de rodilla y estará inactivo por 6 meses.

Mirá el Reglamento

asdsa