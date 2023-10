Histórico: padre e hijo competirá juntos en un Nacional de Selecciones de gimnasia artística en Mendoza

Un hecho insólito pone en foco a la gimnasia artística mendocina, no sólo porque la provincia será sede del Nacional Federativo de selecciones femenina y masculina, a la vez; y de contar con la participación de Seleccionados Argentinos de ambas ramas; sino porque la historia de Bruno y Christian se destaca por ser única en la actividad y sin antecedente alguno.

Son padre e hijo que eligieron compartir la gimnasia artística, pero además, por sus desempeños deportivos ambos serán parte de la selección mendocina que competirá en el certamen más esperado del año, el cual se desarrollará en el Aconcagua Arena del 6 al 12 de noviembre.

Ellos son Bruno, de 16 años, es hijo de Christian Rossi, de 46. Ambos practican gimnasia artística en el Gimnasio N°1, bajo las indicaciones del entrenador ‘Juka’ Rosales, y palpitando lo que será el torneo, dialogaron en la previa con Vía Mendoza.

Bruno y Cristian Risso. Foto: Vía Mendoza

Del hijo al padre

Bruno practica esta disciplina desde los 5 años y el padre, Christian, desde hace dos. Ambos se consagraron campeones mendocinos sorprendiendo a muchos por la coincidencia.

“Comencé a los 5 años en un gimnasio llamado Unelén hasta los 9. Después se cerró y me fui al Gimnasio N°2, pero me entrenaba con adultos. Y nos fuimos al “1″ donde tuve primero a Rubén Perich como entrenador, luego a Dante González y posteriormente, a Juka quien me entrena hasta la actualidad”, introdujo el gimnasta que cursa cuarto año del colegio Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de Ciudad.

En tanto que Christian contó que, si bien comenzó hace dos años, lo hizo de manera más fuerte hace uno, porque “el taekondo fue mi pasión de toda la vida” e incluso con títulos argentinos. Pero tras la pandemia, y por motivos laborales, el padre cayó en un vacío emocional y se aferró a la gimnasia y a Bruno, quien “me empujó a seguir. Él es mi bastón, mi contención. En él y en la gimnasia me apoyé para salir adelante”, confió el Técnico en Higiene y Seguridad.

Bruno Risso, campeón mendocino en junior. Foto: Vía Mendoza

“Mi motivación fue venir a entrenar con el compañerismo de él, con esa complicidad y pasión”, aseguró el gimnasta senior.

“A mi me encanta compartir este deporte con él, verlo que disfruta, que viene a divertirse con esa emoción que siempre transmite. Me motiva y me enseña que no todo es competencia. Él ama hacer deportes”, aseguró por su parte, el campeón mendocino en junior.

Y un ejemplo al respecto vino al caso: “Recientemente en el torneo para conformar la selección mendocina, en el primer selectivo me sentí presionado por querer hacer las cosas bien buscando clasificar y salí cuarto. Después de eso, mi papá me dijo que me tenía que divertir para el próximo (el segundo selectivo) y así fue. Lo tomé diferente, menos nervios y saqué el primer lugar. Fue una sorpresa, no me lo esperaba, pero se disfrutó mucho”, sostuvo el joven.

Cristian Risso, campeón mendocino en senior. Foto: Vía Mendoza

Luego, al ver a su papá en lo más alto del podio, en la categoría senior, Bruno dijo: “Ya me lo esperaba, porque es buenísimo en todo lo que hace. Vi que lo disfrutó mucho y fue una alegría enorme”.

Cómo es la relación como compañeros de equipo

El adolescente y su padre son compañeros de equipo en cada entrenamiento. Se entrenan de 18 a 21 en el Gimnasio N°1 y se alientan cada vez que alguno está por aflojar.

-¿Qué admirás más de tu papá?

-Bruno: Todo. Esas ganas que le mete al deporte, al trabajo, a todo lo que emprende. Lo hace siempre motivado, siempre haciéndolo bien.

-¿Cómo manejás el papel de papá y compañero de equipo?

-Christian: Difícil. Tenés que saber discernir en qué momento ser papá y en cuál, ser compañero deportista. En cuándo decirle las cosas como papá y cuándo como compañero de entrenamiento. Trato de no presionar sobre el deporte, sí como papá -creo que lo hacemos todos-. Y eso lo aprendí con mi otro hijo mayor, Franco. Con él compartimos las artes marciales hasta su graduación de cinturón verde, porque decidió no continuar. Y se lo atribuyo a mi papel de papá exigente. Fue culpa mía, por mi sobre exigencia. Yo era de los que le decía ‘esta patada la podés mejorar con ésta técnica, por ejemplo’ y eso fue negativo.

¿Y ahora cómo se dan estos roles?

-Christian: Él es el que me aconseja y corrige. Pero mi actitud es -como dije- el de disfrutar estos momentos. Que día a día me salgan las cosas mejor, los ejercicios correctamente. No soy el mejor, pero intento dar lo mejor.

-Y a vos Bruno, ¿te incomoda que esté presente tu papá en tus entrenamientos?

-No, al contrario. Me gusta que mi familia vea qué hago, cuáles son los logros. Me gusta compartirlo con ellos. Y cuando estamos en una competencia, sentir el logro juntos es muy gratificante. Sentir que él entiende mi felicidad, me fortalece.

-Y con respecto al primer puesto, donde dijiste ir a divertirte y no esperabas ser campeón…

-Christian: Fui a dar lo mejor. Siempre lo hice así, incluso con las artes marciales, pero los logros fueron por constancia. En este deporte en particular, entré por un tema personal, donde él -por Bruno- se transformó en mi bastón. Llego de trabajar cansado y él me está esperando para ir a entrenar. Él me llena de energía.

Equipo mendocino masculino de junior y senior juntos. Foto: Vía Mendoza

Las expectativas de cara al Nacional

Del 6 al 12, Mendoza estará presente y será anfitrión del certamen más importante de la gimnasia artística del país. Será organizada por la Federación provincial y fiscalizada por la Confederación Argentina. El mismo será en el Aconcagua Arena y congregará a 1400 atletas de todo el país, y la Selección Argentina.

Al respecto, las expectativas en este certamen son enorme. Y ninguno pudo esconder lo que esperan conseguir:

“Quiero disfrutarlo, pero hacer todo lo posible para que me salgan bien las cosas. Y si tengo una caída, no importa, me levantaré con una sonrisa por haber estado en este nacional después de haber tenido un año excelente con logros, después de tantos esfuerzos”, confió el hijo.

En tanto que el padre concluyó: “Yo sigo con la misma línea, el disfrute. Porque sé que, a este nacional, en mi categoría, vienen gimnastas de otras provincias de muy alto nivel, incluso con pasados olímpicos, según me dijeron. Lo cual para mi es un honor y por supuesto voy a querer una foto con ellos (sonrió). Pero principalmente, voy a ser de los pocos que tendrá el lujo de haber competido en un nacional con mi hijo. Eso es impagable”.

Cómo estará compuesta la delegación mendocina

Selección mendocina masculina Foto: Vía Mendoza

Masculino, pertenecientes a gimnasios como Bordano, Gymnos, Kairos y Municipalidad de Mendoza. Ellos son: Mateo Contreras, Juan Andrés Martínez, Thiago Cetrá, Samuel Barandica, Leandro Leiva, Juan Ignacio Russo, Agustín Sánchez, Simón Arias, Pedro Bertoldi, Joaquín López, Ramiro Olarcher, Juan Ignacio Pascual, Bautista Blasco, Juan Ignacio Campos, Matías Fioretti, Santiago Fioretti, Lisandro Cerdá, Fernando Sáenz, Ian Morales, Santiago Farina, Walter Arable, Anuar Abdo, Gino Calcagno, Lautaro Rojas, Mateo Alam, Juan Manuel Rosales, Bruno Rossi, Atilio Arispón, Francisco Arispón, Santiago Flores, Benicio Fernández, Simón Pérez, Agustín Guzmán, Gabriel Gayá, Marcos Quiroga y Christian Rossi.

Gimnastas que representarán a Mendoza, en el podio del último selectivo. Foto: Gentileza

Femenino: pertenecientes de clubes como Akros, Corpo Líbero, Gymnos, Maipú, Líbano y Alemán. Ellas son: Delfina Estoco, Luz Martínez, Lucía Peroni, Paulina Ferrero, Julieta Bochaca, Lucía Mathon, Guillermina Pincolini, Giuliana Mirasol, Amy Williams, María Meschini, Candela Sabatini, Julieta Raymondo, Federica Daldoso, Inés Bassa, Alina Navarro, Azúl Ontivero, Luciana Moyano, Trinidad Gómez, Sofía Segura, Valentina Sanvicente, Valentina Contino, Juliana Arrieta, Julia Perezlama, Sofía Cano, Luz Ortega, Teresa Damico, Ema Lowi, Victoria Fichelle, Lola Codina, Sánchez isabella, Pilar Marigliano, Morena Griffouliere, Priscila Palma, Paulina Díaz, Catalina Albarrqacín, Emilce Valdez, Paloma Pacheco, Camila Ressia, Catalina Candia, Agustina Aguilar, Sofía Juri, Rocío Ramponi, Sol Arata, Tila Chaves, Agostina Muñoz, Michel Bond, Valentina Gambeta, Magdalena Spektor, Camila Dandrea, Milagros Alanis, Mía Díaz, Zoe Vizcaya y Delfina Peral.