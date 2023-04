Héroes reales: descubrí a Los Triunfadores, jóvenes de Godoy Cruz que recogen residuos para reciclar

Con el objetivo de concientización y cuidado ambiental y social, la cooperativa Los Triunfadores trabaja desde hace casi 20 años en la recuperación de residuos secos urbanos en Godoy Cruz. Es la más antiguas de todas las asociaciones existentes en la provincia pero con los trabajadores más jóvenes. La misma trabajan con la fundación COLOBA (Coordinación Los Barrancos), entidad que tiene 3 centros educativo y que mediante éstos ayudan a los niños y adolescentes a terminar sus estudios.

Nació como ente en el 2003 a raíz de la problemática socio ambiental de la zona, pero en realidad la movida arrancó en el 2001 como un primer plan piloto de gestión de residuos urbanos de la provincia. Y si bien los que trabajan hoy en dicha cooperativa no son los mismos que la crearon, mantienen los mismos objetivos.

El equipo de trabajo de Los Triunfadores. , las y los héroes de esta historia. Foto: Gentileza

Cómo se creó Los Triunfadores

Este proyecto se creó durante la crisis que sufrió el país en el 2001, donde muchas familias debieron recurrir a los basurales como cartoneros o recolectores.

Sin embargo. hoy esa ya no es la misión sino -más bien- con una dirección hacia el cuidado del medio ambiente, recuperando residuos sólidos urbanos pre separados en origen (que realiza el vecino en primera instancia), para luego agruparlos según sus fines, es decir, por material, color y calidad y así comercializarlos como materia prima a empresas.

El primer recurso que tiene es la educación sobre el tema, por lo que recorren cada puerta de los barrios entregando folletos informativos sobre cómo separar los residuos secos (no orgánicos) e informando en las escuelas, a alumnos y docentes; además de realizar charlas de capacitación.

Esto cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz, uno de los principales impulsores para la reserva del medio ambiente, ya que promueve esta actividad colocando en la ciudad 150 puntos verdes (cubículos de tres huecos para recipientes de vidrio, tetra, plásticos, papeles y cartones) donde la gente puede depositar los residuos según sus características.

“Empezamos recolectando los residuos con un carrito de supermercado en mano y después de un convenio, el municipio nos prestó un camión para hacer la recolección por distintos puntos”, comentó a Vía Mendoza la presidenta de la cooperativa Los Triunfadores, Cristina Sagnier.

Si bien “no comenzamos nosotros con este proyecto, actualmente somos 15 personas las que trabajamos en Los Triunfadores (11 mujeres y 4 varones) entre 18 y 30 años”, confió la líder de este movimiento, quien además expresó que finalmente en el 2022 se logró tener licencia en el INAES y Dirección Cooperativa provincial.

Los Triunfadores, en pleno recolección de residuos reciclables. Foto: Los Triunfadores

El orgullo de Los Triunfadores está en sus jóvenes

El origen de esta cooperativa fue con la actividad de recolectar residuos para sobrevivir y fueron la mayoría jóvenes quienes en aquel momento debieron dejar de estudiar para ayudar a sus familias. Hoy, este no es el caso, al contrario.

“La regla es terminar el Secundario. Y estamos orgullosos de haber conseguido que la mayoría de los jóvenes que pasaron por esta cooperativa la haya terminado y se esté dedicando a su profesión”, confió Cristina, quien indicó se la cooperativa se ubican un un predio a 200 metros del ex basural a cielo abierto del departamento, al lado del centro educativo Arco Iris.

“Nuestro otro objetivo es cambiar ese pensamiento de los chicos, convencerlos de lo importante que es terminar los ciclos escolares”, agregó.

Los Triunfadores, en pleno recolección de residuos reciclables. Foto: Los Triunfadores

COLOBA fue la que recibió los subsidios para que hoy Los Triunfadores lograsen tener una infraestructura adecuada para los labores. Gracias a la gestión, la cooperativa cuentan con un terreno, una sala, una oficina y el predio para recibir la basura, además de una cinta transportadora que les facilitó el trabajo, evitando el esfuerzo físico extremo y mayor seguridad.

Los Triunfadores forma parte de ACRUM (Asociacion Civil de Recuperadores Urbanos de Mza) conformada por ocho cooperativas de Mendoza que se dedican a similares tareas para cuidar el medio ambiente.

Anulen Suyai de Gral Alvear, Humito de San Martín, Coreme de Cuidad, Fortaleza de mi tierra de Lujan de Cuyo, Ñuque Mapu de Malargüe, Promotores Ambientales de Guaymallén y Los Triunfadores de Godoy Cruz, son entes ya consolidadas que también forman parte de esta reconstrucción de la sociedad que queremos: más segura y cuidadosa con la madre tierra.

Con qué materiales se trabaja en Los Triunfadores

El residuo que manipulan es reciclable seco. Es el 40% del deshecho de la población, que no se entierra porque no se desintegra. “En el basural que tenemos en Godoy Cruz no es de relleno controlado como el existente en el Borbollón, el cual recibe todos los del Gran Mendoza”, aclaró Sagnier. Por lo que entonces es necesario su separación.

Folleto informativo de Los Triunfadores para vecinos. Foto: Gentileza

“El 40% de éstos, los podemos recuperar para disminuir la contaminación ambiental”. Pero no se hace con solo 15 personas, sino con toda la población. Para eso Los Triunfadores se basan en tres pilares:

Educativo , mediante capacitaciones a jóvenes y docentes en las escuelas enseñándoles como y qué separar, mostrándole cómo es el proceso hasta la deposición final.

Social , yendo casa por casa y hablando con las familias.

Ambiental, al disminuir la basura que se deshecha, volviendo cada residuo al ciclo del reciclaje, recuperando lo reutilizable que son los que más contamina el ambiente.

“Lo que hacemos es fracciones finas para luego comerciar como los vidrios y papeles, a intermediarios o chacharitas que se encargan de venderlos a industrias, ya que nosotros no tenemos tales maquinarias y estamos limitados. La idea es que, en un tiempo cercano, podamos tener esos elementos para poder nosotros hacer la transformación”, manifestó la presidenta de la cooperativa.

Folleto informativo de Los Triunfadores para vecinos. Foto: Gentileza

Actualmente, envían el papel a una papelera de San Juan; los plásticos como bolsas de nilón, blíster de medicamento, potes de yogur o crema, lo recicla Madera Plástica de Junín. Nosotros lo enfardamos, para achicar el volumen. A los vidrios (botellas, restos de ventanas o espejos) los molemos para luego venderlos; pero previamente, a las botellas le sacamos las tapitas porque es de otro material, a las botellas de agua o gaseosas las separamos por colores al igual que los envases de leche. En el caso del telgopor, lo enviamos a Aislante Cuyo”, describió la titular del ente.

Cristina, luego aclaró que de todos estos materiales, “el metales es de los menos contaminantes, por el hierro en sus componentes. Se funde y se hace ese mismo metal. Se separa por materia y peso. El cobre es el más caro y el que menos se obtiene para reciclar porque tiene mucha vida útil. La latitas son lo que más se juntan, sobre todo las de conservan”. Lo mismo pasa con “el papel por su base orgánica (se obtiene de las cortezas de los árboles)”, comentó.

En tanto que los más nocivos sin dudas son “los plásticos, los encontramos en todo. Todo viene envuelto en nylon. Y si bien se argumentan que demoran 100 años en degradarse, nadie ha vivido para confirmar eso”, sostuvo la titular de Los Triunfadores.

Por qué se conmemora el 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra

La proclamación del día 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia.

El Pozo de Godoy Cruz fue finalmente cerrado.

El Día Internacional de la Madre Tierra también supone reconocer la responsabilidad que nos corresponde a los humanos de promover la armonía con la naturaleza. El fin es alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Es un día elegido, pero son los 365 del año donde las personas deben mantener una conciencia común a los problemas del medioambiente; la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.

El cambio climático es, cada vez más, una de las grandes amenazas que afrontamos: sequías, inundaciones, deshielo de los glaciares, aumento de la temperatura, la escasez del agua, entre otros efectos del cambio climático a los que se enfrenta el planeta.

Y esto no es de los últimos años. De hecho la UNESCO propuso en 1969 este día para honrar la Tierra y el concepto de paz. Y fue rebautizada al año siguiente, oficializando Día de la Tierra a celebrarse el 22 de marzo.

En 2016, Estados Unidos, China y otros 120 países firmaron el histórico Acuerdo de París. Esta firma cumplió con un requisito clave para la entrada en vigor del histórico borrador del tratado de protección climática adoptado por consenso de las 195 naciones presentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 en la capital francesa.

Numerosas comunidades celebran desde entonces la Semana del Día de la Tierra, con actividades centradas en los problemas ambientales que enfrenta el mundo.