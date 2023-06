Guadalupe Martínez, es una pequeña guerrera mendocina de dos añitos y ha sufrido 14 infartos. Tras haber estado internada por sus problemas de salud, su vista se ha ido deteriorando y necesita ser operada en el Hospital Garraham. Para lograrlo necesita la ayuda de todos los mendocinos.

La niña ha tenido una vida muy dura, ha estado en terapia intensiva y con atención médica casi desde su nacimiento. Luego de las internaciones, pudo irse a su casa pero conectada a un tubo de oxígeno por una displasia bronco pulmonar, además de una sonda que la alimenta.

Guadalupe, una pequeña mendocina de 2 añitos, que tuvo 14 infartos y necesita ayuda para operarse de la vista Foto: diario el sol

Su habitación es como una sala de hospital y, su mamá es su fiel compañera y enfermera, quien siempre esta atenta ante cualquier situación que pase Guadalupe. “Pesa nueve kilos y ha tenido que soportar todo tipo de infecciones”, contó su mamá Paola, a Diario El Sol.

Guadalupe necesita la ayuda de todos los mendocinos

Tras pasar por varias internaciones por los infartos, a la pequeña se la ha ido deteriorando la vista y necesita ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Garraham de Buenos Aires. En la operación le pondrán electrodos en el cerebro para estimular los nervios ópticos.

guada Foto: diario el sol

Su papá trabaja de metalúrgico y no le alcanza el dinero para costear todos los gastos del viaje, por ello han recurrido a la solidaridad de la población. “Lo que le estamos pidiendo a la comunidad mendocina es que nos done lo que pueda, porque nosotros no tenemos recursos y todo es bienvenido”, expresó su mamá.

Para ayudar a Guadalupe Martínez, quienes quieren aportar su granito de arena lo pueden hacer a través de transferencias a la cuenta de Mercado Pago, que posee el alias PAOLAGUADA2020. Con la solidaridad de todos, la pequeña mendocina podrá tener una vida mejor.