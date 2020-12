La pandemia por coronavirus obligó a que se postergaran muchas actividades, entre ellas las prácticas profesionales que tienen que realizar los estudiantes de diferentes carreras. Como es el caso de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Mendoza que hace 8 meses que están en busca de una respuesta por parte de la universidad ya que ellos quieren finalizar su carrera.

“Los profesores se borraron y no nos contestaron ningún mail” dijeron los alumnos. Además contaron que al no tener respuesta por parte de los profesores tuvieron que acudir al Decano de la universidad y a partir de eso tuvieron una serie de reuniones para llegar a un acuerdo, pero no tuvieron éxito.

El ciclo lectivo ya está por finalizar y los alumnos continúan a la deriva sin poder dar por finalizado sus estudios. Cabe destacar, que es la única universidad que no permite realizar las prácticas profesionales, es por eso que los estudiantes se encuentran tan furiosos.

Desde la Universidad de Mendoza aseguran que están terminando de definir con las autoridades la forma de implementación, ya que tienen que crear un protocolo y una serie de condiciones administrativas y legales, las cuales van a estar informando la semana que viene para que los respectivos alumnos puedan comenzar con sus prácticas.