Estudiantes y agresados/as de diversas carreras de la Facultad de Educación de la UNCuyo reclaman problemas en la matriculación de su título. Desde el grupo de estudiantes autoconvocados afirman que solo pueden obtener matriculas a nivel provincial.

//Mira también Las escuelas de la UNCuyo vuelven a la presencialidad desde la próxima semana

El grupo logró reunirse la semana pasada con las autoridades de la Facultad y de la UNCuyo. El fin de la fue explicitar y dar a conocer la problemática que atraviesan los profesionales o futuros profesionales de las carreras.

“Las autoridades dieron una respuesta positiva ante el petitorio que les presentamos. Incluso lo firmaron sin problemas”, explicó Ludmila Liberana a Vía Mendoza. La joven es Licenciada en Terapia del lenguaje y afirma que si bien estuvieron de acuerdo todavía no se llevan a delante ninguno de los puntos establecidos.

Las estudiantes y egresadas piden que se establezca una comisión de trabajo por parte de la facultad. Además, solicitan que se esclarezca la situación que están viviendo y se visibilice la problemática ante toda la comunidad educativa mediante las redes sociales de la institución.

//Mira también No cantó tango y Soledad Pastorutti eliminó a Emanuel Rivero Famá de La Voz Argentina

Capacitación en lenguaje de señas Municipalidad de Carlos Paz

“En el caso que veamos que nuestra situación no mejora realizaremos manifestaciones para que toda la provincia se entere de nuestro problema. Tenemos compañeras licenciadas que se cambian de provincia y no pueden ejercer su profesión”, comentó.

Las carreras que se ven afectadas son Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Licenciatura en Terapia del Lenguaje, Profesorado en Discapacidad Visual y Profesorado de sordos y terapia del lenguaje.

Además de no poderse matricular en otras provincias que no sea Mendoza, las profesionales tienen problemas para trabajar en el ámbito de la salud. Esto se debe a que las obras sociales o prepagas no reconocen a las profesiones.

Por otro lado, las estudiantes piden que se trabaje en la Ley de Ejercicio Profesional. “Es de público conocimiento que esta problemática sucede hace dos décadas en la provincia sin resultados positivos”, exponen en su publicación de Instagram.