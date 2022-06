La mendocina Estefanía Banini, jugadora del Atlético de Madrid y elegida en el equipo ideal de FIFA 2021, fue convocada por el entrenador del seleccionado argentino Germán Portanova para sumarse a los trabajos que el equipo de fútbol femenino comenzará a realizar en Ezeiza de cara a la Copa América Colombia 2022, del 8 al 30 de julio.

La jugadora de 31 años, surgida de Cementista y Las Pumas, con vasta trayectoria en equipos internacionales como Colo Colo, Washington Spirit, Valencia, Levante y ahora en el ‘Aleti’, dialogó con Vía Mendoza durante sus días de vacaciones en la provincia, previo a su viaje hacia Buenos Aires, este domingo.

Estefanía Banini, futbolista de la Selección Argentina. /Gentileza Instagram

La futbolista considerada la mejor de Argentina, quien estuvo casi tres años esperando una convocatoria luego del Mundial de Francia en 2019, fue parte de los encuentros amistosos desarrollados en abril frente a Chile en los estadios provinciales de Córdoba y San Luis, que estuvieron colmados de público.

Ahora, tras la entrega de pre lista del entrenador de la Selección, todo parece ser que Banini tendrá una nueva oportunidad para una última Copa América, y de clasificar, su segundo y último Mundial.

Estefanía Banini, futbolista de la Selección Argentina. /Gentileza Instagram

Su convocatoria para Copa América

“Tiene que dar la lista definitiva y dependerá de cómo nos vea Germán (Portanova) en los entrenamientos”, dijo con cautela Banini, quien se mostró entusiasmada con esta convocatoria.

Con 14 años jugando en el exterior, además de vestir la Celeste y Blanca en Sudamericanos, Copas Américas y un Mundial, ‘Estefi’ sostuvo que “sí es cierto que soy de las que tiene más experiencia. Creo que le puedo dar algo muy lindo en la selección. Ojalá pueda estar a la altura de lo que pretende el entrenador”.

¿Qué esperás de esta selección y de Portanova?

-No pude estar en los amistosos con el entrenador (NdR: contra Chile, el técnico debió acompañar a la Sub 20 en el Sudamericano desarrollado en el vecino país) pero estoy expectante de saber su manera de trabajar. Creo que tenemos una selección que puede andar bien pero va a estar muy peleado porque el nivel Sudamericano en general ha crecido muchísimo. Queremos que Argentina clasifique al mundial, pero entiendo que no será fácil. Esperemos que el grupo esté bien mentalmente para enfrentar lo que se viene.

Su presente en el Atlético de Madrid

La mendocina finalizó una temporada de altibajos emocionales pero positivo desde lo futbolístico. Por un punto, el equipo colchonero no pudo clasificar a la Champions League pero en el Iberdrola finalizó en la cuarta posición, con un equipo relativamente nuevo.

Estefanía Banini, futbolista de la Selección Argentina. /Gentileza Instagram

“Fue un año muy movido desde lo emocional y físicamente. Empecé con mucha ilusión por los objetivos propuesto tanto desde lo personal como grupal, algunos se cumplieron y otros no. Tuve una lesión que me dejó un par de meses afuera, pero tuve una recuperación muy rápida y muy buena, con goles incluidos”, analizó.

-Pero con esa interrupción y todo estuviste en el equipo ideal de FIFA 2021

-Mucho tuvo que ver el apoyo y contención del club. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómoda, porque me identifico con sus valores. Es una lástima que no pudimos cumplir con el principal objetivo que era clasificar a la Champions. Se nos escaparon partidos que los tendríamos que haber ganado. Lo positivo fue que nos mantuvimos en un alto nivel.

-¿Cuánto te afectó la lesión, estando en tu mejor nivel?

-Creo que fue más por una cuestión afectiva que por lo físico en si, esto creo que fue una consecuencia por la no convocatoria a la selección. Porque uno siempre quiere estar representando al país, aportar y hacer crecer a la rama. Y que me apartar, me dolió mucho.

-En el Atlético estás hasta junio del 2023 ¿cómo se viene la próxima temporada con la Liga Profesional española

-Si bien las jugadoras ya teníamos contratos profesionales y los clubes nos tratan como tal, el torneo lo será y eso cambia las condiciones en cuanto a las canchas donde vamos a jugar, viajes y otros aspectos que deben analizar. Por eso no hay una fecha confirmada pero suponemos que el inicio será en septiembre. En cuanto al equipo, el objetivo es clasificar a la Champions. En mi caso puntual, me agarra mayor. Me hubiera encantado representar a este club mucho más tiempo porque hacía tiempo que no me sentía como en casa. Después de junio, veré.

Estefanía Banini, futbolista de la Selección Argentina. /Gentileza Instagram

El adiós no muy lejano

Si bien la ilusión de toda la afición de la Selección es tener a Banini por mucho tiempo más, a sus 31 años ella sabe que su estadía en la Albiceleste no es para siempre.

-¿Cuánto de Banini en cancha tenemos, entonces?

-No queda mucho (risas). Quisiera jugar toda mi vida pero cada vez más cuesta recuperarse de las lesiones, además de que afecta estar tanto tiempo lejos. Ahora intento disfrutar el presente, el día a día, y sé que estoy en mi tramo final.

-¿Insinuás que podrías tener la última Copa América, y si clasifican, el último Mundial?

-Sí, seguramente será mi último baile en la Selección Argentina. Me gustaría retirarme entregando lo mejor de mí. Después, me tocará aportar desde otro lugar.

Estefanía Banini, futbolista de la Selección Argentina. /Gentileza Instagram

Banini ya tiene iniciados cursos de entrenador de fútbol, tanto en Argentina como en Uefa. “Pero mientras estoy jugando se hace imposible finalizarlos porque me quedan las prácticas y son presenciales. Por ahí, el que estoy cursando en España, lo pueda terminar aunque me queda un nivel todavía”, confió.

Y agregó: “Entendí que quiero estar siempre adentro de la cancha, de querer transmitir mi experiencia, lo que viví y me encantaría seguir acompañado”.

-¿Te imaginás ser técnica de Selección?

-Ojalá el tiempo nos dé la misma posibilidad que hoy tiene los varones, en cuanto a oportunidades y más si es en la Celeste y Blanca. Porque considero que es importante que las nenas tengan a sus referentes conduciéndolas y no hablo de mi sino en general. Que una entrenadora, coordinadora, preparador físico o dirigente o desde el rol que sea, se las pueda guiar para que puedan hacer una carrera en el fútbol femenino.

Estefanía Banini, futbolista de la Selección Argentina. /Gentileza Instagram

-Y hablando de referentes ¿caíste lo que significás para las pequeñas futbolistas. Sos consiente que causas admiración como Messi?

-En notas anteriores dije que no querían que me compararan con él, porque lo que queríamos era que, como jugadoras, nos reconocieran por nuestras propias capacidades y no por comparación. Pero no me desagrada, porque futbolísticamente lo admiro. Le tendría que pagarle por cada vez que me comparan (bromeó). Y el hecho de que logremos llenar un estadio y nos conozcan, nos llamen por nuestros nombres, es una gran conquista, porque queremos que el femenino tenga su propia historia, con sus propias referentes y su propio progreso.

-Vos que tenés experiencia de haber jugado en Sudamérica, en EEUU y en Europa, ¿qué diferencia vez en el aporte que le da una jugadora argentina en esos equipos?

-Hay diferentes casos y estilos de las argentinas que hemos ido a jugar afuera. Somos todas muy distintas. Pero creo que lo que les agregamos es el potrero, la pillería, porque siempre digo que jugamos al límite del reglamento. Y eso en un partido determinante te puede hacer la diferencia. Las aprendimos jugando en la calle, de competir por la gaseosa. Son cosas que las traemos desde chicos.

-Y para cerrar, qué consejo le das a las generaciones de futbolistas que vienen, como profesional y referente

-Que todo lo que hagan lo realicen como profesionales. Podrán tener errores y aciertos pero con disciplina, responsabilidades y compromisos podrán cumplir con sus propósitos. Un deportista tiene que estar siempre en el detalle, descansar bien, alimentarse a base de una nutrición acorde al alto rendimiento, saber cuándo salir con amigas o amigos y cuándo no, incluso saber el alcance en el uso de redes sociales porque en este momento estamos siendo vistas todo el tiempo.