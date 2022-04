Ante la reciente propuesta de que las clases extendidas se presenten en todo el país, también en Mendoza las escuelas de la provincia dieron su punto de vista. Entre las problemáticas que más preocupan son la falta de inmobiliario y la preocupación del pago de los salarios de los docentes.

Luego de las recientes lluvias y granizo en Mendoza se dejaron al descubierto las condiciones en las que se encuentran varias escuelas de la provincia. Filtraciones, techos rotos, falta de membrana, entre otros aspectos hicieron que los establecimientos educativos terminaran inundados luego de los fenómenos meteorológicos.

Sumando a esta problemática el tema de la falta de inmobiliario en las instituciones, las escuelas de Mendoza señalan que la infraestructura de las mismas no está en condiciones como para extender el tiempo que los alumnos pasan dentro de la escuela. A pesar de que pasaron dos años de no tener clases presenciales, las escuelas no están preparadas para tener más tiempo de clases según indicó el SUTE.

La titular del gremio de los trabajadores de la Educación, Carina Sedano, afirmó que “cualquier condición laboral que se modifique para los trabajadores debe ser discutida en el ámbito paritario. Las escuelas no están en condiciones para tener cuatro horas y media, imaginemos lo que va a pasar con cinco horas y con las escuelas que tienen edificio compartido. Las escuelas van a estar abiertas a las 7 de la mañana y se va a cerrar a las 23 con el trajín cotidiano”, se explayó en un noticiero local este jueves.

Desde el SUTE indican que falta inmobiliaria en las escuelas de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

Falta de inmobiliario en las escuelas de la provincia

Desde el intenso granizo en Mendoza varios usuarios de las redes sociales salieron hacer sus reclamos sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Alumnos, estudiantes y autoridades reclamaron sobre las falta de inmobiliario en las escuelas de la provincia.

Una de estas instituciones fue la escuela Químicos Argentinos Nº4-132, que según diversos medios locales se vio obligada a solicitar a las familias un “préstamo” de sillas para poder continuar con las clases. Se estima que el 50% de los establecimientos educativos de la provincia tiene algún problema edilicio, algunos más graves y otros de menor envergadura.

Por otro lado, la secretaria general del SUTE indicó que “hemos recibido algunos datos alarmantes que dan cuenta de que las condiciones no son las apropiadas para dar clases y estamos elaborando actas gremiales que van a ser presentadas en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo para que quede registro de las condiciones en las que estamos trabajando en las escuelas mendocinas. Tenemos aulas colapsadas, niños que no tienen bancos, sillas y con problemas graves en los baños”.

Desde la Dirección General de Escuelas reconocieron que había demoras en la entrega del mobiliario y aseguraron que ya se ha efectuado la compra de cientos de sillas y mesas para las aulas. Situación que tenía su correlato en el hecho de que en 2020 y 2021 los alumnos habían estado cursando de modo virtual retornando paulatinamente a las aulas y muchos de los proveedores habían aplazado las entregas.