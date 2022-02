La página de Chapanay City lanzó la Chapacup 2022 desde hace aproximadamente una semana. La consigna es votar a uno de los dos municipios que se enfrentan en las diferentes instancias. Ahora ha llegado el momento de votar la final.

Pasada las 13:30 de este martes caluroso publicaron en Facebook la última votación para saber quién es el mejor departamento. La gran final se da entre Maipú y Luján de Cuyo. Mientras que el tercer puesto se definió ayer y resultó ganarlo San Martín.

La final de la Chapacup 2022, entre Maipú y Luján de Cuyo. Foto: Facebook Chapanay City

La previa a esta gran final viene desde ayer lunes, cuando se supo quiénes serían los finalistas. La publicación con más de mil me gustas dice: “Luján vs Maipú se perfilan al campeonato. Si tu departamento no es finalista, a quién de los dos vas a votar y por qué?”. La publicación trajo consigo unos buenos memes con sus explicaciones.

El primer comentario destacado fue un voto para Luján con un postal de la supuesta playita. “Aguante Luján Playa papá” agrega el usuario.

Meme de Luján Foto: Facebook Chapany City

Después por Maipú, una de las hinchas publicó el grito de Candace de Phineas y Ferb

Meme de Maipú Foto: Facebook Chapanay City

Uno de los más ingeniosos fue el cambio de la canción vendimial para poder apoyar a Luján de Cuyo, incluso musicalizó con palabras los intervalos sin letra.

Comentario por Luján de Cuyo Foto: Facebook Chapanay City

Actualmente, el concurso para saber quién llegará a ser el ganador de la Chapacup 2022 lleva menos de una de publicado. Aun así, los comentarios ya tienen memes y más de 9 mil reacciones. Los que quieran votar a Maipú deberán colorar “me gusta” (dedito arriba), mientras que los que quieran votar a Luján de Cuyo deberán seleccionar “me encanta” (emoji del corazón).

De los más de mil comentarios seleccionamos dos con memes representativos de esta reñida final. El primero va para Maipú y está comparado con la una frase de Los Simpson muy reconocida. Quien no vote a Maipú, “hay tabla”.

Meme por Maipú Foto: Facebook Chapanay City

Mientras que por Luján de Cuyo, el comentario que seleccionamos en representación hace alusión a su parte turística y fotografiable con una imagen de Will Smith en “El príncipe del rap en Bel-Air”.

Meme por Luján de Cuyo Foto: Facebook Chapanay City

En tan solo unas horas sabremos cual es el mejor departamento de Mendoza, si querés participar de la gran final no olvides votar en la página de Facebook de Chapanay City.