Desde el Centro de Empelados de Comercio solicitan que el Gobierno provincial incluya a los trabajadores de comercio como trabajadores esenciales.

Así lo hizo saber Fernando Ligorria Secretario del Centro de Empleados de Comercio quien explicó los alcances del pedido a las autoridades del Gobierno de Mendoza para que incluyan a los trabajadores de comercio en el cronograma de vacunación contra el Covid-19: “La idea es que se nos declare esenciales, que se nos coloque en un plan de prioridad de vacunación”.

Ligorria se refirió también a la situación laboral y sanitaria de los trabajadores frente al coronavirus y señaló que “son prioritarios, no tenemos una estadística de contagios la tiene el Estado, de aquellos que dejaron de existir o aquellos que se contagiaron y la pasaron mal, en cuanto a la situación laboral dijo que “hay cerca de un 40% de trabajo en negro, se ha acrecentado un 15%, respecto a años anteriores. No ha habido mucha pérdida de trabajo en el Gran Mendoza, cerca de 600 puestos de trabajo se perdieron durante el año 2020, pero comparado con años anteriores no se ve muy marcado”.

Además, remarcó que desde el Centro de Comercio de Mendoza, le enviaron una nota al Gobierno provincial poniendo a disposición la estructura edilicia del gremio a disposición para ser utilizadas para efectuar la vacunación bajo los protocolos establecidos. Fuente: Radio Nacional Mendoza.