Ante la respuesta del Partido Justicialista quien no acompañará la reforma constitucional de Mendoza, el gobernado Rodolfo Suarez salió a criticar duramente la postura de la mayoría de la oposición: “Hay cosas que me cuesta entenderlas. A este PJ no le importa Mendoza. No les importó cuando votó en contra de los créditos que teníamos otorgados por el BID, como para hacer el GIRSU o la ruta en San Martín. Va a fracasar una reforma que apoya ampliamente los mendocinos y mendocinas”, sentenció.

El gobernador Suárez habló en la visita a las instalaciones de IPC Pools, la empresa mendocina que comenzará a exportar a los Estados Unidos, ubicada en el Parque Industrial Las Heras. Luego de la recorrida, habló de la postura del Partido Justicialista.

“El peronismo está ideologizados y sólo les interesa la ideología, la pertenencia con fanatismos y no el sentido común”, manifestó Suarez.

Además, el gobernador remarcó que “ hay que destacar a Mendoza como un lugar donde las instituciones son modernas y distintas”, y agregó: “No solamente se baja el costo; sí puedo decir la empatía que van a ver los mendocinos con su gobierno y su dirigencia. Es una señal y tiene un valor significativo”, consideró. “También buscábamos en que se vote cada cuatro años, que se dediquen a gobernar y dejar atrás la politiquería”.

Luego sostuvo: “Somos un gobierno de diálogo. Si hay que corregir el rumo lo hacemos. Si dicen que hay que cambiar algo seguro los escuchamos y lo hacemos”.

Y anticipó que llevarán el proyecto al recinto y forzarán la votación aunque no tengan los números para aprobar la necesidad de la reforma. “Vamos a seguir con la reforma. Vamos a ir al recinto y que voten en contra, porque queremos ver qué dicen .En el comunicadito que han hecho no hay ningún argumento”, confirmó el gobernador Suárez.