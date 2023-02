El dulce gesto que tuvo Ricky Martin con una fan de 88 años durante su show en Mendoza

El show de Ricky Martin fue furor en Mendoza el pasado sábado 25 de febrero y estuvo repleto de sorpresas. El cantante hizo que el público bailara, cantara y se emocionara al ritmo de sus canciones más emblemáticas. Pero sin dudas el momento más lindo de la noche fue cuando el puertorriqueño se bajó del escenario para saludar a una fan de 88 años.

Entre la multitud abundaban cientos de mujeres con sus madres, abuelas e hijas que se sabían todas las canciones a la perfección. Sin errarle a ninguna de las letras, los y las fans de Ricky cantaron a todo pulmón sus canciones e hicieron vibrar el Aconcagua Arena.

Un estadio colmado de fans disfrutó de principio a fin el concierto del boricua en nuestra provincia.

Sin embargo, una de ellas se llevó el mejor recuerdo de su vida, ya que con 88 años y estando en primera fila, pidió que el cantante bajara a darle un regalo especial. El artista así se lo concedió y se acercó al público que gritaba enloquecido.

Ricky Martin bajó del escenario en Mendoza para saludar a una fanática de 88 años.

Cuál fue el tierno gesto que tuvo Ricky Martin con una fan de 88 años en Mendoza

En lo últimos minutos del show, el artista bajó del escenario y se acercó hacia donde estaba la mujer. Se inclinó y se tomó una foto con ella. Pero la cosa no quedó ahí, ya que Ricky le dió después el beso que ella había pedido antes desde el público.

Posteriormente, el artista publicó un video en Instagram de lo que fue el concierto en Mendoza, y al final se puede ver la foto que se tomó con su fan. En el pie escribió “She is 88 years old. She wanted a photo with me. How could I refuse? Gracias Mendoza” que quiere decir “Ella tiene 88 años. Quería una foto conmigo, ¿Cómo podía negarme?

El mensaje que escribió Ricky Martin luego de su show en Mendoza. Foto: redes sociales

En la noche del show, la imagen del beso alcanzó a verse en la pantalla gigante, y se escuchó cómo los fans gritaban al unísono. Cuando Ricky subió de vuelta al escenario, dijo “cómo no le voy a dar un beso si ha venido a verme con sus 88 años” y agregó un “gracias, realmente gracias”.