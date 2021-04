Una profesional que presta servicios en el Hospital Perrupato advirtió con dureza sobre la necesidad de cuidarse ante la pandemia. En un posteo en una red social contó su experiencia con un paciente internado en la Unidad de Terapia Intensiva que le pidió perdón por si la contagiaba.

Agustina Ferretti es médica y pidió a aquellos que “no se contagiaron la ola anterior o tal vez sí, pero en esta segunda ola ahora que siguen teniendo la oportunidad, por una vez en la vida, hagan las cosas bien porque si, sí se pueden volver a contagiar”.

La doctora Agustina Ferretti es médica del Hospital Perrupato y contó su experiencia con un joven que murio de Covid 19 Gentileza

Describió en su cuenta de Facebook (aunque sin nombrarlo) el padecimiento de Álvaro Sallemi (33), el joven santarrosino que falleció el jueves: “Me pidió perdón más de 5 veces por si me contagiaba, (ya) que no era su intención”.

En su página de la red social, abierta al público, posteó cómo recibió al paciente. En sus palabras transmite la gravedad que traía el joven. Esa gravedad que alerta a los médicos a hacer todos sus esfuerzos pero con pocas esperanzas.

“¿Saben? 33 años tenía, ninguna enfermedad de base y una familia, y mientras lo revisaba aunque no me conociera y no haya podido verme la cara con todo el equipo de protección, me pidió perdón más de 5 veces por si me contagiaba, que no era su intención, cuando me hablaba con su dificultad para respirar miraba a otro lado, porque así de esa forma (decía él) iba a tener menos probabilidad de contagiarme. No me contagió, pero se murió”, dijo Agustina para quien quiera leer.

Alvaro Sallemi, paciente de Agustina, tenía 33 años murió de Covid y era un comerciante muy querido en Santa Rosa. Gentileza

“No era una persona de riesgo y tampoco sabía dónde se había contagiado. Él es de esos pacientes que duelen, y como él hay un montón. Así como a ustedes no les interesa lo más mínimo si se contagian o contagian a alguien, en un hospital un paciente pide perdón por tener el virus. No subestimen al virus, ustedes también se pueden morir aunque tengan 30 años y ningún factor de riesgo”, admirtió la joven médica en su posteo.

Finalmente pidió: "Por una vez en la vida, hagan las cosas bien porque si, sí se pueden volver a contagiar. La gente joven que no sabe cómo se contagió, también se muere en una terapia intensiva".