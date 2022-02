Gonzalo y Laureana son dos mendocinos que administran una página de Tik Tok. Los jóvenes trajeron a la memoria un video con el que mandaban a dormir a cientos de niños de Mendoza en época de escuela. Desbloqueando recuerdos muchos confirmaron que ese sonido era la alerta de ir a descansar.

La canción es la de Patoruzito que sonaba en uno de los canales de televisión local en cerca del 2000. Con esa canción muchos niños mendocinos, que ahora son adultos iban a descansar para al otro levantarse para ir al colegio.

En la página de “Soy Mendocino” administrada por los dos jóvenes, subieron un video de la canción. “Un clásico mendocino, confirmen si los mandaban a dormir con Patoruzito”, dicen los jóvenes en el video antes de subir la canción.

Después de su publicación varios mendocinos confirmaron que los mandaban a dormir después de que sonara esa canción. “Me acaban de desbloquear un recuerdo y no, no estoy llorando es por el zonda. Me entró tierra a los ojos”, comentó uno de los usuarios.

“Si tal cual, no alcanzaba a terminar y vos ya tenías que estar con los ojos cerrados durmiendo para ir a la escuela al otro día”, indicó otro perfil. “Confirmo, cuando me quedaba dormida antes de que lo pasaran mis papás me despertaban para que lo viera”, recordó una mendocina.

Entre los 300 comentarios también se destaca el de que varios mendocinos les gustaría que los vuelvan a pasar para que sus hijos también puedan disfrutar de esa canción que indicaba que eran las 22 y que la hora de dormir ya había llegado.

En medio de risas y un poco de nostalgia por el recuerdo que estos jóvenes trajeron a la memoria también se recordó a el querido Jorge Sosa. “Quién se acuerda de los monólogos de Jorge Sosa y sus palmaditas”, dijo uno de los perfiles que comentó.

Otra mujer puso que todo los que recuerdan ese video son adultos ahora y bromeó diciendo que las personas que ponen me gusta delataban su edad. Los likes que tiene el video son cerca de cuatro mil y cuenta con casi 20mil reproducciones.