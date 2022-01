El 13 de enero se conmemora a nivel mundial el Día de Lucha contra la Depresión, con el fin de visibilizar este trastorno del estado del ánimo que sufren cientos de personas. Está científicamente comprobado que afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres.

La depresión puede afectar a las personas en varias áreas de su vida, como la laboral, la escolar y la familiar. También es considera la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad.

¿Cómo se puede ayudar a una persona que tiene depresión?

La psicóloga Victoria Faccini explica que para ayudar a alguien que padece este trastorno en el estado de ánimo “hay que aprender a acompañar, no es fácil hacerlo porque hay mucha de la sintomatología que hace que muchas veces la personas se vuelva irritable, muy negativos, que estén sin deseos de salir o hacer actividades. La persona con depresión no tiene el deseo de disfrute, entonces todas estas cosas a los acompañantes les cuestan, les genera impotencia y desesperación ver a la persona que sufre y no poder generar cambios”.

Para poder acompañar a alguien con depresión se debe:

Tener mucha paciencia con la persona y el proceso.

Comprender que la persona necesita de un tratamiento y asegurarse que lo continúe.

Posibilitar la autonomía y la independencia.

Entender que lo que la persona con depresión no hace es porque no lo desea, debido al deterioro y afección en la voluntad.

Dependiendo de la gravedad de los síntomas va a necesitar acompañamiento tanto psicológico como psiquiátrico.

La psicóloga hace hincapié la importancia de la atención con especialistas “el paciente con depresión tiene una historia cargada de pérdidas y renuncias, por lo que está enfrente a un padecimiento muy significativo”. Al comenzar con un tratamiento se puede recuperar la funcionalidad, los grados de autonomía, volver a realizar sus tareas cotidianas, a vincularse socialmente.

Síntomas más frecuentes:

Tristeza persistente, sensación de ansiedad, de “vacío”. En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable

Sentimientos de desesperanza o pesimismo.

Irritabilidad, frustración o intranquilidad.

Pérdida de interés o placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días

Disminución de energía, fátiga casi todo el día.

Dificultad para concentrarse.

Pérdida de memoria.

Insomnio o hipersomnia frecuente.

Cambios en el apetito y pérdida de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días.

Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada

Dolores y molestias, dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos.

Intentos de suicidio o pensamientos sobre la muerte o el suicidio.

Posibilidades de atención en la provincia

Dependiendo de la sintomatología las situaciones son atendidas por psicólogos y/o psiquiatras. Cuando los síntomas persisten más de dos semanas y comprometen varios aspectos de la vida de la persona se necesita un tratamiento con un especialista, de forma particular o por la obra social que se tenga.

En caso de que los síntomas sean de gravedad y el especialista considere que está en riesgo su salud, la integridad física o la de un tercero se deriva a una consulta en el Hospital El Sauce o el Hospital Pereyra, según la localización geográfica ya que es por georreferencia a donde debe acudir la personas. “En estas guardias estabilizan al paciente y luego le dan un tratamiento ambulatorio que lo articulan con el profesional tratante para que se continúe”, afirma Victoria.