Deportivo Maipú no afloja entre los primeros lugares de la Primera Nacional, a pesar del empate 1-1 ante Instituto de Córdoba. El equipo mendocino tuvo todo para ganar pero no lo definió, como fueron los dos penales que no concretó. El equipo de Juan Manuel Sara sigue invicto.

13 marzo 2022 Mendoza Deportes El Deportivo Maipú empató de forma increíble 1 a 1 ante Instituto de Córdoba en el estadio Omar Higinio Sperdutti por la 5° fecha del torneo de la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

Maipú, ¿ganó un punto o perdió 2?

El Cruzado fue quien presentó un mejor juego colectivo, creó las mejores posibilidades para concretar pero no estuvo fino a la hora de definir, como fueron los penales (Santiago González y Bruno Nasta). Luego de Hoyos puso en ventaja e ilusionaba al equipo mendocino pero sobre el final, el equipo cordobés empató Joaquín González y se llevó un punto de oro.

El viernes, desde las 20, Deportivo Maipú visitará a Agropecuario por la 6ta. fecha.

Primera nacional: fecha 6 Foto: Mendoza

Presentaron el plantel femenino de fútbol de Deportivo Maipú. Foto: CDP

