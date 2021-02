Las alertas por lluvias intensas rigen para Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores del conurbano y la ciudad de La Plata.

En tanto, las alertas por tormentas comprenden a Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. Para estas últimas dos provincias, el SMN también anticipa una posible nevada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 23 y lluvias durante todo el día, con vientos soplando desde el sureste durante toda la jornada.

Las alertas rigen desde hoy a las 6 hasta mañana a las 5.59 y según el SMN, estas áreas estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad.

Por esta razón, las recomendaciones son no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Además, el SMN aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Desde Defensa Civil indicaron que “continúa la inestabilidad meteorológica en todo el territorio provincial. Siguen similares condiciones de lluvias, lloviznas y nevadas para los sectores de cordillera y precordillera mendocina. Precipitaciones aisladas en el llano provincial”.