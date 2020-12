La Dirección de Cooperativas dependiente del Ministerio de Economía distinguió a 10 cooperativas mendocinas que desarrollaron diferentes aspectos de la gestión cultural, social y educativa a lo largo de 2020.

Los premios “Cooperando” se puso en valor la importancia que tienen algunos sectores como el cooperativismo eléctrico. José Álvarez, presidente de FACE, (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad) señaló: “Somos un sector que está al servicio de nuestra comunidad, con una cercanía muy directa con nuestros vecinos, participando en 14 provincias, con más de 300 cooperativas eléctricas que acompañan día a día la vida de nuestros asociados. Prestando servicios que muchas veces no tienen que ver únicamente con la mirada comercial, como internet gratuito para zonas vulnerables, agua tratada por ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua, salas de sepelios en lugares muy lejanos, donde a veces el propio Estado no puede llegar o al privado no le conviene. Muchas realidades donde el cooperativismo en su conjunto, acompaña y desarrolla mejores condiciones de vida, fortaleciendo valores como la solidaridad y ayuda mutua”.

El movimiento cooperativo ha demostrado las diferentes maneras de mejorar la vida de los ciudadanos, siendo sus principales valores la participación de las diferentes cooperativas en lo económico, lo social y lo ambiental.

En el 2020 se ha generado un desplome de la economía a partir de la pandemia, como pocas veces se ha visto. La humanidad entera atraviesa dificultades enormes y la economía social y solidaria pone nuevamente sus mejores recursos humano para sostener y fortalecer parte de los nuevos tiempos. Y el cooperativismo apuesta a un 2021 que pueda reconstruir parte de lo perdido, poniendo unos de sus mejores valores, la solidaridad.

Los premiados fueron otorgados a:

* Cooperativa Textil Seuca de Guaymallén

* Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Humito de San Martín

* Cooperativa de Vivienda Cotrasac de San Carlos

* Cooperativa Farmacéutica de Mendoza

* Ugacoop

* Educación Superior Cooperativa de General Alvear

* FACE Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas

* Coreme Recuperadores Urbanos de Las Heras

* Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz

* Escuela Juan Bautista Alberdi de Costa de Araujo Lavalle.