El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez dejará integrado el Consejo Económico, Social y Ambiental que fuera una promesa del mandatario en su discurso del 1 de Mayo ante la Asamblea Legislativa. Cabe destacar que la ley de creación del organismo se sancionó el 28 de junio, con el rechazo del PJ en ambas cámaras.

Este jueves a las 19 se realizará la “sesión constitutiva” del Consejo que va a discutir el camino para llegar a “la Mendoza que queremos dentro de 30 años”, le dijo Suárez a Los Andes.

Según el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, 86 personas, entre empresarios, sindicalistas, partidos políticos, credos, el Poder Judicial y otras organizaciones de la sociedad civil se reunirán en el Auditorio Ángel Bustelo, para arrancar con la tarea formal del Consejo. Primero hablará el Gobernador; luego quedarán los representantes para iniciar con el debate del reglamento interno y cómo funcionarán, si se conformarán consejos regionales por oasis y otras cuestiones formales.

Habrá una extensa mesa en la sala del Bustelo, para respetar el distanciamiento social entre los representantes de los distintos sectores.

También se convocó a intendentes, a los ex gobernadores. Las dos centrales obreras (CGT y CTA) tendrán cinco representantes cuatro de ellos del sector privado y uno al sector público.

Las invitaciones llegaron además a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Federación Económica de Mendoza (FEM), a la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), quienes deberán designar representantes de la Industria y el Comercio.

Habrá una silla para los representantes de credos religiosos, los de las universidades nacionales y privadas, los colegios profesionales reconocidos por ley, el Poder Judicial y los partidos políticos con representación legislativa.

De éstos últimos, los únicos que no han confirmado su representante el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Participa incluso el Frente de Todos, que había rechazado la iniciativa de Suárez.

El espacio articulado en torno al peronismo eligió a la ex diputada nacional Patricia Fadel para representar al principal espacio de la oposición.

“Ustedes votaron en contra, era casi un hecho que el peronismo no participaría del Consejo”, le dijo Los Andes a Fadel. La experimentada dirigente respondió: “votamos en contra porque no era lo que habíamos propuesto nosotros en 2019. Pero vamos a dar el debate; los espacios no se dejan vacíos”.

Al arranque del encuentro, habrá unas palabras del gobernador. Inmediatamente después se retirará y se inician las deliberaciones para definir lo formal de Consejo. “Tienen que dictar su propio reglamento interno, definir las comisiones, aprobar el secretario técnico que se proponga. Ahí se empiezan a tratar estos temas, para que a principios del año que viene ya puedan a debatir las propuestas”.

Esos temas formales probablemente no se terminarán de tratar el jueves. “No es una dependencia de ningún poder del Estado. Tienen autonomía. Nosotros vamos a plantear cerrar lo antes posible lo formal, para empezar a trabajar el año que viene”.

El presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental será el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, el vicepresidente Enrique Vaquié (Ministro de Economía). Los representantes del Ejecutivo son Héctor Smud (jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno) y Emilce Vega Espinoza (directora Territorial de Empleo y Capacitación del Ministerio de Economía). Fuente Los Andes