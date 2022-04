Mauricio es un mendocino que hace unos días compartió en Facebook un video contando quién es su papá, Francisco Alonso. El hombre tiene Alzheimer que es una enfermedad progresiva que afecta la memoria y otras funciones.

“Tengo un papá que se llama Francisco Alonso y a veces se olvida mi nombre”, comienza relatando el hijo frente a la cámara.

Después de esa frase el hombre presenta una de las personas que más ama en el mundo y aparecen los dos en escena. Con humor y cariño Mauricio presenta a su papá y empieza un juego de preguntas y respuestas.

“Francisco, contame un poco de tu vida. ¿Cuántos años tenes?” le dice Mauricio. A lo que el hombre responde: “Ay cagamos! Ni idea”, mientras se ríen.

Luego el hijo empieza a hacer más preguntas referida a si está casado, cómo se llama su señora y con la información que le dice el creador del video logra recordar a Gladys.

Qué es el Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que se produce por su proceso de neurodegeneración. Se manifiesta con el deterioro cognitivo y trastornos conductuales. La mayor característica es la pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales.

A Francisco le cuesta recordar cosas, como nombres y datos personales. En las imágenes vemos como este señor hace el esfuerzo por recordar, pero no lo logra solo.

Mauricio le pregunta durante la filmación cuántos hijos tiene y si recuerda sus nombres, ante la negativa de la respuesta le repregunta: “¿Y sabés si te quieren?”. A lo que el padre contesta “Yo pienso que sí... Aunque no me acuerde el nombre, yo los quiero”.

Mauricio, el hijo de Francisco. Foto: Facebook

En un emotivo momento, el hijo del hombre le consulta si sabe quién es él, la persona que está viendo en pantalla. El papá trata de recordar, pero no lo logra en ese momento.

“No importa que no te acordés mi nombre, pero yo te quiero decir algo. Que, aunque no te acuerdes mi nombre yo te amo igual porque sos mi papá”, agrega Mau, mientras le da un beso.

Este video tiene más de 38 mil reproducciones y la mayoría de los comentarios admiten que se emocionaron mucho con su historia. Otros comparten sus experiencias con el Alzheimer y empatizan a la par.

Además, está siendo compartido en varios grupos. El video solo tiene el objetivo de compartir el sentimiento de un hijo con su papá y la demostración de que el amor puede seguir aún sin recordar.