Franco “Nary” González, detenido por la denuncia de una presunta violación a una joven durante una fiesta clandestina en Rivadavia, se expresó en sus redes sociales. Durante el juicio, que está en desarrollo y continuará el lunes 6, la fiscalía pidió 8 años de prisión.

El 14 de noviembre de 2020, una joven de 25 años lo denunció en la Oficina Fiscal de la Comisaría 13 de Rivadavia por abuso sexual durante una juntada en “La Madriguera”, una casa que era usada para fiestas clandestinas durante la pandemia.

En la declaración, la mujer sostuvo que “Nary” se acercó cerca del baño y la llevó a una habitación por la fuerza, donde hubo acceso carnal sin su consentimento.

En los días posteriores, tras ser escrachado en redes sociales, la justicia pidió la captura y González estuvo prófugo varias semanas hasta que se entregó el 9 de febrero de 2021, cuando fue imputado y encarcelado.

El martes 31 de mayo, durante la audiencia por el juicio en el que se lo acusa de abuso sexual agravado por acceso carnal, las partes alegaron.

Qué alegaron las partes en la última audiencia

Los fiscales Mariano Carabajal y Carlos Giuliani sostuvieron la acusación y pidieron 8 años de prisión. Se apoyaron en la declaración de la joven, que según los peritajes, ue coherente y espontánea.

En la audiencia, presidida por el juez Federico Rapacioli, la querella destacó las secuelas psicológicas de la joven y pidió 15 años de encierro. Por su parte, los abogados del acusado Pedro Sosa y Facundo de Oro pidieron la absolución por la duda.

Aseguraron que la causa carece de pruebas claves para demostrar el abuso, como los exámenes físicos y de laboratorio que arrojaron que no había lesiones ni rastros géneticos del acusado.

Por otro lado, se refirieron a que la joven se reía mientras hacía la denuncia y que se contradice porque la puerta por donde dice haber entrado con González está sellada desde hace más de 6 años.

Después de los alegatos, el juez decidió pasar a un cuarto intermedio y el juicio se retomará el lunes 6 de junio, día en el que se dictará la sentencia. El día de ayer, 2 de junio, el imputado se expresó en su cuenta de Twitter.

Sobre el juicio: Franco “Nary” González en sus redes

Franco "Nary" González se expresó en sus redes en medio del juicio en el que es acusado de violación. Foto: Twitter

“Primero pido disculpas a todo aquel que perdió un familiar en pandemia, fue muy inmaduro de mi parte hacer juntadas clandestinas cuando el mundo sufría”, inició reiriéndose a las fiestas en la casa “La Madriguera”.

Con respecto a ese delito “me hago cargo y no tengo problema de pagar”, afirmó y presentó su postura con respecto al juicio que lo imputa.

Sobre el lunes 6, día en el que se emitirá la sentencia que “Nary” espera que sea “justa”, expresó: “estoy muy tranquilo porque no soy un abusador de ningún tipo y aseguro con mi vida que no pasó nada de lo que me acusaron”.

Continuó el hilo de Twitter agradeciendo a sus amigos y familiares que lo acompañan, y a sus abogados, especialmente a Pedro Sosa que “creyó en mí, a pesar de los escraches y amenazas a él y a su familia, para que un inocente no pague injustamente”.

El acusado se refirió a una frase de un juez que le tocó durante el proceso: “para una condena tiene que haber certeza”. Además, citó un tweet sobre el juicio de Johnny Depp y Amer Heard.

El usuario expresa que el juicio enseña tres cosas: existe el abuso hacia ambos sexos, no porque una mujer diga que fue abusada hay que creerle por el hecho de ser mujer y sin pruebas, y el hombre y la mujer deben tener la misma credibilidad y apoyo.