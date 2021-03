Después de tres largo años de procesos judiciales, finalmente se fijó la fecha para el juicio por el asesinato de la empresaria del Valle de Uco Norma Carleti (59).

El juicio, que será mediante la modalidad de jurado, se llevará a cabo el 19 de abril hasta el 14 de mayo. Ya han sido sorteados los posibles integrante de jurado. Sólo resta al respecto que las partes realicen la selección final de 12 ciudadanos que residen en el Valle de Uco, donde se realizará el debate.

En el juicio se comprobará o no la culpabilidad de el ex marido de la víctima, el ex senador provincial Leonardo Hisa, quien se encuentra con prisión domiciliaria por cuestiones de salud. También serán juzgados los Guerreros: Juan Carlos Guerrero y sus hijos, Kevin y Alexis.

Recordamos que Norma Carleti fue la empresaria que fue hallada muerta en su casa con 55 puñaladas. Creen que fue su ex marido quién la mandó a matar, a mano de los Guerrero.