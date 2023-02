Campeón del mundo hasta en la cocina: mira el típico postre argentino que Lautaro Martínez le preparó a Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo es fan de subir a redes contenido fitness: sus rutinas de gimnasio, las comidas o la cantidad de agua que toma por día. Sin embargo, de vez en cuando permite darse un gustito porque de eso se trata la salud integral. Entonces, su pareja, Lautaro Martínez, le preparó el jueves por la noche un famoso postre bicolor argentino típico de las reuniones familiares.

La influencer reconoce que le cuesta volver a la rutina de ejercicios, ya que a pesar de que le encanta, tiene que trabajar y cuidar de la pequeña Nina Martínez, la hija que comparte con el jugador del Inter. Pero más cuesta aún, viviendo bajo el frío invierno de Milán, no darse un gustito de lago rico y dulce con sabor a hogar.

Cuáles son los permitidos de Agustina Gandolfo

Hace unos días, la empresaria subió unas historias con la cajita de preguntas de Instagram para charlar un rato con sus seguidores. Las preguntas más frecuentes fueron sobre su rutina y qué es lo que come a diario, principalmente en el desayuno.

La foto "golden hour" desde Buenos Aires. Foto: Agus,gandolfo

Sin embargo, un usuario le preguntó si se daba permitidos con la alimentación, por ejemplo, comiendo un chocolate de vez en cuando o algo por el estilo; a lo que la mendocina respondió sin pelos en la lengua: “Hace dos meses me alimento solo de permitidos”, comenzó diciendo la influencer y agregó: “Seguramente cuando llegue la primavera empiezo a ajustar mi plan y me pongo un poco más estricta, y ahí suelo hacer 4 comidas a la semana no tan saludables”.

Además, contó que su postre favorito es el volcán de dulce de leche con helado; pero le compite codo a codo la tarta tatin con helado, un dulce más fresco y frutal.

Cuál es el postre argentino que Lautaro Martínez le preparó a Agustina Gandolfo

La mendocina compartió a través de Instagram un video de Lautaro preparando el famoso postre “vigilante” o también conocido como “queso y dulce”.

En el video se puede ver que Lautaro prepara las dos formas tradicionales de hacer el vigilante: con dulce de membrillo o con dulce de batata. Además, de fondo se puede ver una tierna banderita argentina puesta de decoración en la cocina.

Agustina puso un mensaje en broma pero a la vez muy tierno: “Quedate con quien te haga vigilante de postre”, acompañado de un emoji de corazón y otro de una carita derretida.