A raíz de los reclamos por parte de los Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo con respecto a las malas condiciones en el cuartel e irregularidades, sumado a la exigencia del cambio de comisión, sus miembros negaron las acuaciones.

Los voluntarios dicen que duermen en colectivos sin calefacción y entre ratas, que consumen alimentos vencidos y que no tienen duchas. Además, exigen el cambio de comisión porque cuando reclaman aseguran que no son escuchados y que sus derechos no se respetan.

El presidente de la comisión Claudio Orozco, junto al jefe de cuerpo Orlando Nicolosi se expresaron en Vía Mendoza para negar las irregularidades y aclarar el estado en el que se encuentra el cuartel de bomberos.

Cómo se mantiene y cuál es el ingreso económico del cuartel lavallino

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

El jefe de cuerpo explicó: “no tenemos el edificio que quisiéramos porque no recibimos subsidios, por lo que nos movemos con rifas y donaciones de comercios, de algunas estaciones de servicio y del pueblo de Costa de Araujo”.

El gobierno nacional emite un subsidio para los cuarteles de bomberos, que proviene de empresas de seguro, una vez al año. En el caso de Costa de Araujo, “no lo recibimos porque somos nuevos y estamos haciendo trámites”, explicó Nicolosi.

Claudio Orozco, el presidente de la comisión, acusó a parte del cuartel de formar una comisión paralela: “pusieron a los bomberos en contra y se fue la mitad”, contó.

Además, el presiente explicó que algunos miembros de ese grupo ya estuvieron en la administración, desde 1996 hasta 2020, año en que se eligió a la nueva comisión: “en ese periodo no hicieron nada”, sentenció.

Orozco contó que desde que están al mando consiguieron terreno propio, están construyendo baños y poniendo los papeles en regla para conseguir los subsidios.

Por otra parte, especificó que, para acceder a la ayuda económica, deben cumplir ciertos requisitos que todavía están tramitando: transferir los vehículos y mantenerlos operativos; y contar con una cierta cantidad de bomberos, de intervenciones y de capacitaciones.

Una de las acusaciones gira en torno a la falta de capacitaciones. El jefe de cuerpo Nicolosi aclaró: “todos los sábados se da Academias y para eso llamamos a instructores de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios, quiénes nivelan los cursos”.

A Orlando Nicolosi lo acusan de ser parte de la comisión sin ser bombero “pero para ser jefe de cuartel no hace falta porque es una tarea administrativa y la federación me aceptó porque cumplí con los requisitos”, sostuvo.

El estado de las instalaciones y el acceso a vestimenta y alimentos

El jefe de cuerpo contó que en las unidades hay calefacción eléctrica y estufa a leña “que aunque se han roto, volvimos a reponer”; como así también hay ventiladores para el verano.

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

Con respecto al estado de los baños, aclararó que están cerca de los colectivos convertidos en casillas y se están construyendo nuevos, para hombres y mujeres. “Hay calefón eléctrico y los pisos tienen cerámicos: no es una letrina”, aclaró.

El jefe de cuerpo explicó que hay guardias que se encargan de mantener el lugar limpio y que la comisión colabora con los suministros.

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

Nicolosi desmintió las acusaciones de que los bomberos consumen alimentos vencidos porque provienen de comercios, que los tienen expuestos en sus góndolas y a la venta.

La Comisión de Bomberos Voluntarios Forestales de Costa de Araujo niega irregularidades. Foto: Gentileza/Daniel Cáceres

El presidente de la comisión se refirió las rifas mensuales que tienen por finalidad conseguir materiales para el cuartel. Comentó que con el dinero “les compramos ropa, se fueron del cuartel y no quieren devolverla”.

Sobre los ex voluntarios que acusaron a la comisión por este medio

Los miembros expresaron que Gisel Ochoa y Luis Verón “tenían problemas de conducta y no cumplían con las guardias”. Además, indicaron que no les pidieron una reunión para emitir sus reclamos.

Sobre la suspensión de Gisel Ochoa, que según su versión fue sancionada luego de reclamar un maltrato por parte de un miembro de la comisión, refutó Nicolosi: “ella fue suspendida por mala conducta, debido a que le faltó el respeto al presidente de la Federación”.

Por su parte, el presidente de la comisión Claudio Orozco contó sobre Verón: “se quedó con un talonario de las rifas y con el dinero recaudado, la suma de 10 mil pesos, y no quiere rendirlo”.

El presidente opinó que “le hacen daño a la institución al pueblo de Costa de Araujo”, lo que es “una lástima” y cerró: “que se unan a nosostros y salimos adelante todos juntos”.