Bomberos de Jujuy salen a las calles para prevenir muertes por intoxicación

Un stand informativo móvil instalado en la avenida Hipólito Irigoyen en cercanías al puente Lavalle, en San Salvador de Jujuy, atrajo la atención de los peatones por el equipamiento de los expositores, personal del Cuartel de Bomberos del barrio Gorriti que dio inicio a la campaña de prevención “Invierno Seguro 2025” orientada a informar a la población sobre los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono por calefacción en los hogares.

La principal Melina Jurado, jefa a cargo del cuartel, comentó que con esta acción la Dirección General de Bomberos de la Policía de la Provincia comenzó a trabajar en “una campaña de concientización para que la comunidad conozca los riesgos del monóxido de carbono y cuenten con herramientas básicas para prevenir accidentes en el hogar durante el invierno”.

La licenciada Melina Jurado explicó que la campaña "Invierno Seguro" tiene el propósito de concientizar a la población para prevenir muertes por intoxicación.

El equipo de la licenciada Jurado estuvo también en la Plaza de los Inmigrantes y posteriormente en el espacio de la fuente del puente “Juana Azurduy”, sitios donde se estuvo “repartiendo trifolios que contienen recomendaciones referentes al uso adecuado de los aparatos y elementos de calefacción en esta época que comienza el frío”.

“Esta campaña -subrayó la jefa de los bomberos de Gorriti- busca concientizar a la comunidad para evitar la intoxicación por monóxido de carbono”, situación que puede provocar la muerte de las personas.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Al respecto, entre los principales consejos a tener en cuenta enumeró la importancia de “mantener una ventilación adecuada de los ambientes” que son calefaccionados, y “asegurarse que los artefactos a gas estén en condiciones”, para lo cual deben ser “revisados periódicamente por un gasista matriculado”.

En ese sentido recomendó observar el color de la llama de la estufa: “Debe ser de un tono azul. Si la llama es anaranjada o roja, significa que el artefacto está quemando mal y necesita ser limpiado o reparado” por un profesional capacitado.

La combustión de los equipos de calefacción genera monóxido de carbono, que es una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo por la respiración y se concentra en los ambientes mal ventilados.

CUIDADO: UN ASESINO IMPERCEPTIBLE EN LA ESTUFA

Este gas no se detecta a través de los sentidos: no es irritante, no tiene olor, sabor, color y no produce irritación de ojos y/o nariz. Por ello es altamente peligroso y llega a provocar la muerte.

Los especialistas recomiendan evitar dentro de las viviendas el uso de braseros a leña o carbón, salamandras, estufas a querosén, hornos de cocina u otros elementos de llama libre para calefaccionar los ambientes.

Un stand itinerante del Cuartel de Bomberos del barrio Gorriti recorre la ciudad para reforzar la prevención ante la llegada de bajas temperaturas.

Si su uso es inevitable, como en el caso de braseros o salamandras que no tienen salida al exterior, se los debe encender fuera de la casa, y al entrarlos se debe dejar una ventana o puerta entreabierta, como también ventilar frecuentemente la vivienda durante el día para renovar la oxigenación.

Las estufas y aparatos eléctricos deben ser apagados de noche y cuando no sean necesarios, como cuando las personas salen de la vivienda.