Bodega Arizu: el majestuoso patrimonio mendocino que se transforma en un centro cultural

Pasar por la Av. San Martín al 1550 de Godoy Cruz y no voltear a ver la magnífica obra arquitectónica que reposa allí hace más de 130 años, es prácticamente imposible. Cuando los ojos se encuentran con la emblemática Bodega Arizu, nos transportamos a otra época, los sentidos se alteran y la imaginación vuela ante la deteriorada belleza de semejante estructura. En 1999 fue declarada Patrimonio Nacional por la Legislatura de Mendoza y ahora, una refacción impulsada por el Gobierno provincial y municipal la está poniendo en valor para reabrir sus puertas a los mendocinos.

Se trata de 3.900m2 que se convertirán en un museo cultural, museo del vino y un salón de exposiciones y congresos. Seis naves paralelas serán intervenidas y restauradas; de las cuales tres serán habilitadas para eventos, además de un patio que servirá para ampliación de los mismos. La arquitecta y jefa de Proyectos Urbanos del municipio, Marlene Lagos, habló con Inn Mendoza y comentó que “todo lo que nosotros hemos podido recolectar de la bodega lo vamos a exhibir. Hay un archivo grande que se está tratando ahora y la idea es mostrar esos documentos también”.

Bodega Arizu en remodelación.

“Algo que estuvo abandonado más de 20 años, hoy pertenece al Municipio, va a estar abierto y en el futuro va a ser un polo para el desarrollo de las industrias creativas”, declaró Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, sobre el proyecto que busca revalorizar este patrimonio cultural simbólico de la provincia de Mendoza.

La historia de lucha por los terrenos de la bodega mendocina

Fundada en 1888 por Balbino Arizu y sus hermanos, la bodega se convirtió en uno de los símbolos históricos de la época dorada en la vitivinicultura de Mendoza, situada a fines del siglo XIX y principios del XX. A través de una línea de ferrocarril propia, la empresa transportaba miles de millones de litros de vino a Buenos Aires para luego ser distribuido por todo el país.

La Bodega Arizu en 1910

Sin embargo, dicen que lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse allí. El éxito de la familia Arizu sucumbió en los 70´ y el establecimiento fue vendido al grupo Greco. El lugar funcionó durante 10 años como un museo de ruinas históricas administrado por los distintos gobiernos municipales que asumieron a través de los años.

Bodega Arizu Foto: Enolife

Los 80 fueron buenos años. Por más de que había pasado mucho tiempo después del último vino que se elaboró allí, el espacio seguía funcionando como centro cultural y albergó los shows de distintos artistas como Los Enanitos Verdes, Alcohol Etílico, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica provincial.

Bodega Arizu esquina San Martín y Lisandro de la Torre. Foto: Enolife

En 1998 el predio fue adquirido por el grupo empresario chileno Cencosud (dueño de Vea, Easy, Jumbo, Disco y otros supermercados en cinco países de América Latina), con el objetivo de derribar la bodega y construir un mega centro comercial. No obstante, los vecinos no dieron tregua y resistieron para que el patrimonio cultural y afectivo de la provincia no sea destruido.

Tras una larga lucha, en julio de 2019, durante la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo, se hizo eco del reclamo municipal y el gobierno logró detener el plan de Cencosud, imponiendo recursos legales y diseñando un plan de expropiación.

Cómo avanza la remodelación de la Bodega Arizu, patrimonio mendocino

Bodega Arizu fue declarada Monumento Histórico Nacional, por lo que las labores deben ser realizadas respetando su estructura original. A raíz de eso, la comuna coordinó los trabajos junto a la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto se focaliza en la re-funcionalización de la estructura. Las tareas incluyen una intervención de las cabreadas, el techo, canaletas, el piso y las instalaciones eléctricas, sanitarias y de servicio contra incendios, según la información propiciada por Inn Mendoza y el sitio oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Qué actividades se están realizando actualmente en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

La obra comenzó el año pasado y se calcula que a mediados del 2023 estará lista para el público. Sin embargo, ya están en funcionamiento ciertos espacios para actividades artísticas y culturales.

Espacio Arizu en Godoy Cruz Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Actualmente, las actividades que se pueden encontrar en el “Espacio Arizu” están disponibles en la cuenta de Instagram de la Municipalidad de Godoy Cruz. Algunas de ellas son: