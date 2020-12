Este martes el Senado de la Nación definirá si se aprueba o no la legalización del aborto, y entre los sondeos que se realizan a nivel nacional, habría cierta paridad en 34 votos, con cuatro legisladores que aparecen como indecisos.

Hasta el momento todo indica una paridad en 34 votos, pero se debe tener en cuenta los cuatro legisladores que aparecen como indecisos o con la intención de abstenerse. Cabe aclarar que José Alperovich tiene una denuncia de abuso sexual en su contra y está de licencia, y la situación de Carlos Menem que no se ha recuperado de su cuadro grave de salud.

Y sobre la postura de los senadores por Mendoza, la cual expresaron desde 2018, los votos serían dos a votos y uno en contra.

Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) y Pamela Verasay (UCR) están a favor, Julio Cobos (UCR), su voto será negativo.

Fernández Sagasti: apoyará el proyecto. “No podemos seguir postergando nuestro derecho a decidir”, remarcó la senadora y presidenta del PJ mendocino. También dijo: “Como abogada, creo que el derecho es un instrumento de transformación, no de permanencia del statu quo (…). La legislación penal ha fracasado después de 97 años en que el aborto estuvo penalizado (…). No es inconstitucional. Fue nuestra propia Corte Suprema de Justicia, con su fallo FAL (aborto no punible), la que dijo cuál era su recomendación”.

Verasay está a favor del aborto legal e incluso en la votación de hace dos años pidió “abrir sus corazones” y que piensen en las futuras generaciones. “Las mujeres se están muriendo”.

Y remarcó: “El hecho es anterior al derecho. Si no hubiera abortos clandestinos ni sus consecuencias... Estamos buscando ley porque hay abortos clandestinos. El sistema que estaba hasta hoy fracasó (...). Algunos queremos hacernos cargo de este problema y otros prefieren decir no y cerrar la puerta”.

Cobos en su momento expresó en el Congreso: “Es muy difícil que haya derechos absolutos. Algunos se inclinan hacia el de la mujer, otros hacia el del niño. No podemos aceptar que interrumpir una vida sea una solución. Los próximos meses deben servir para avanzar sobre medidas de acción concretas”.