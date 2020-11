El 14 de diciembre es la fecha. Dentro de exactamente un mes, América del Sur y Argentina será testigos privilegiado de un nuevo eclipse solar; y si bien quienes se llevarán los mejores “asientos” para disfrutarlo a nivel continental ​serán los habitantes de Venezuela y las Guyanas (el fenómeno podrá disfrutarse plenamente y se observará a la luna cubriendo íntegramente al sol); en territorio argentino también podrá disfrutarse.

En 2019, San Juan y San Luis (la foto es de Merlo) fueron algunos de los puntos de disfrute de lo que fue el último eclipse sola que se pudo ver en Argentina. Foto: EFE

Según indicó la doctora en Astronomía, Beatriz García a Vía Mendoza, en territorio argentino la totalidad del eclipse cruzará Neuquén y Río Negro; en una franja de 90 kilómetros de ancho. “Acá en Mendoza, el sol va a estar mucho menos cubierto. Es un eclipse parcial en todo América del Sur, excepto Venezuela y las Guyanas. En Mendoza, poco más de 74% del sol se verá cubierto; y será una cobertura que la del año pasado -fue de 96%-“, resumió la investigadora.

Un eclipse solar es uno de los eventos astronómicos más asombrosos y espectaculares que -como testigo- uno puede disfrutar. Y luego de aquel histórico que pudo disfrutarse el 2 de julio de 2019, el lunes 14 de diciembre será otra vez el momento de participar de una experiencia única; que llevará a que el atardecer se oscurezca más de lo normal en distintos puntos del país.

Dónde se verá mejor

A diferencia del fenómeno de hace poco más de un año, este año el eclipse se podrá observar de una mejor manera en el Norte de las provincias de Neuquén y Río Negro. En la primera, las localidades con vista privilegiada serán Aluminé, Junín de los Andes y Piedra del Águila; según destacó el meteorólogo Christian Garavaglia. Mientras que en Río Negro, la localidad de Sierra Colorada tendrá los “asientos VIP”.

Foto: AP

¿Y Mendoza?

El Norte de la Patagonia será, sin dudas, el mejor punto para disfrutar este maravilloso eclipse solar. Sin embargo, en el resto de la Argentina también podrá observarse al sol parcialmente cubierto. Y, al estar Mendoza en el límite con el Norte de la Patagonia, la visualización llegará 74,6% en nuestra provincia (sobre todo en los departamentos del Sur). De hecho, García indicó que en Malargüe la visualización del eclipse será cercana a 80%.

“Es un evento interesante y es lindo que la gente lo vea y pueda disfrutarlo. Pero siempre hay que hacerlo con precaución. Mirar al sol siempre es malo; con el eclipse no cambia nada. Y aunque esté el 1% visible, es perjudicial y hace daño a la retina“, alertó la científica.

Recomendaciones

García indicó que existen maneras de observar el sol de manera segura. “Siempre que se haga por proyección es seguro: un monocular, un telescopio o binoculares. También se puede hacer usando algún instrumento del tipo cámara oscura (no es perjudicial observarlo así). Incluso, se pueden fabricar tubos especiales; hay tutoriales en todos lados”, se explayó.

Respecto a anteojos de sol, García detalló que deben contar sí o sí con un filtro certificado. “Necesita tener norma de calidad, que es lo que bloquea 99% de la luz solar“, advirtió, Así y todo, salvo que se haga con elementos de proyección, lo recomendable es no mirar durante más de 10 segundos sin descansar la vista por momentos.

“No se pueden usar radiografías o vidrios oscuros de botella; no sirven. En cuanto al vidrio de las máscaras de soldar, tienen que tener graduación DIM 14; porque las comunes tienen DIM 12, que no bloquea 100% de luz solar. La Idea es que la gente participe en todo“, se explayó la especialista.

Toda la información sobre el eclipse se puede seguir en este mapa interactivo.

La hora

En el mejor punto para su observación, el eclipse tendrá lugar entre las 11:40 y las 14:50; mientras que el fenómeno de máximo esplendor –oscurecimiento total– está previsto entre las 13:05 y las 13:25.

Eclipse Solar 2019 (Foto: ViaPais)

“Aprovechemos este evento para sentirnos más cerca de la naturaleza, para disfrutar del poder de la matemática y las leyes que nos permiten predecirlo y hacer de este mundo un lugar para el descubrimiento, inclusive el de nuestro propio comportamiento como observadores de siglo XXI en casa, transformándonos cada uno de nosotros en difusores, comentaristas, astro fotógrafos, youtubers; en síntesis, ciudadanos científicos. El próximo Eclipse total de Sol visible en Argentina será en 2048; ¿alguien quiere perderse el de 2020?”, resumió oportunamente Beatriz García, en una nota publicada por Los Andes el 17 de octubre pasado.