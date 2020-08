A través de una línea gratuita denominada “No compres Robado”, el Ministerio de Seguridad busca desalentar la compra de objetos robados y prevenir a la población sobre el funcionamiento de ciertas modalidades delictivas en toda la provincia.

Se trata del 0800 222 6111, línea gratuita totalmente anónima, disponible las 24 horas, que permite realizar denuncias y aportar información sobre sitios de venta ilegal.

Entre las recomendaciones para evitar caer en el engaño, no hay que comprar elementos en comercios no autorizados y menos aún si el precio de venta está por debajo de su valor de mercado. Un dato importante es no pactar compras a través de las redes sociales, ya que en su mayoría el posible vendedor suele ser un estafador.

Además, hay que exigir la factura al realizar la compra y revisar el contenido de un producto ante la presencia de un vendedor.