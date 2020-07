La pandemia por coronavirus representó un verdadero desafio para todos los argentinos, en distintos planos, pero sobre todo en la educación. Padres, alumnos y docentes tuvieron un nuevo reto, transformar el aula en una plataforma digital. Pero, algo que es común para mucho, hoy en día, como el servicio de internet, no lo es para todos los chicos y chicas de Mendoza.

Ayer se realizó el encuentro de #ConexiónEducativa en Mendoza, un proyecto que busca explorar los desafíos de la educación en el contexto de la pandemia. Organizado por el Observatorio Argentino por la Educación, expertos en educación, periodistas y familias charlaron por videollamada para conocer las necesidades de las familias, y explorar los desafíos y oportunidades para la continuidad pedagógica.

Claudia Romero, Directora del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Don Torcuato Di Tella, presente en el encuentro dijo: “La pandemia es una enfermedad que desnuda, pone al descubierto lo que hay. Muestra las desigualdades y los conflictos que ya existían y se hacen más visibles.“.

La desigualdad es una característica que cada vez se pronuncia más en Argentina. En relación con la educación, es el acceso a la conectividad y el apoyo de un adulto lo que marca la desigualdad en el contexto actual. “Los que tengan familia que los acompañe y dispositivos con acceso a Internet, van a sacar ventaja al resto.“, afirmó Romero.

Según estudios realizados por el Observatorio Argentino por la Educación el 27,8 por ciento de los chicos que se encuentran dentro del sistema educativo de Mendoza no tienen acceso a Internet.

Fuente: Observatorio Argentino por la Educación

Claudia Romero habló de los sistemas de educación que se utilizan hoy: “Vemos dos modelos: las “escuelas Whatsapp” y las “escuelas Zoom”. Las primeras son las escuela para chicos más pobres donde los docentes solo tiene para trabajar un celular, todo un trabajo asincrónico. Por otro lado las “escuelas Zoom“: en Argentina poco más de un tercio de la población está en condiciones de hacer estas conectividades. Estas escuelas lo hacen en forma diaria, se reúnen y de algún modo se simula la presencialidad.”

En el actividad #ConexiónEducativa, varias familias pudieron contar su realidad, este fue el caso de Andrea que vive en el departamento de Guaymallén y tiene tres hijos en la secundaria. “Nos manejamos con un solo celular que es el mío, así que tratando de llevarlo adelante. Complicado al principio. Gracias a Dios tenemos internet en casa y nos pudimos manejar. Cuando pudimos imprimir lo hicimos y cuando no escribíamos.”, dijo.

Otro caso es el de Luisana de Luján de Cuyo. “ A la vez a los niños les cuesta más. Los maestros mandan un pdf, pero una mamá no explica lo mismo que un docente. Yo nunca hice la secundaria y me cuesta ayudar a mi nena que va a cuarto grado. En nuestro caso las señoritas mandan la tarea y no dicen como hacerlo, ni tienen contacto con los niños.”.