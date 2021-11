Este martes por la mañana, el bloque Crear Juntos, integrado por los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, elevó desde el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación que solicita un informe al Departamento Ejecutivo por el importante número de ingresos a la planta de personal municipal de los últimos dos años.

El planteo avanza “sobre un tema donde el municipio no se explaya, donde es difícil contar con datos claros y públicos, transparentes, periódicamente elevados, a fin que pueda evaluarse el criterio y la oportunidad. Esta ausencia de publicidad tal vez sea porque no es fácil justificarlo en el marco de la pandemia que redujo servicios básicos, y también por el incremento de tasas y contribuciones que conlleva, algo que el intendente quiere plantear pero después de las elecciones, porque sabe que no será una buena noticia para los vecinos”, señalaron los autores al ser consultados por la presentación.

“El proyecto de presupuesto no se elevó aún y se pospuso, por el voto en el Concejo Deliberante del oficialismo con el aval del pultismo, lo cual no es una buena señal”, afiramron. En ese sentido los ediles se manifestaron “contra nuevos incrementos para los contribuyentes de siempre, más en estos tiempos donde hay que ver cómo aliviar y ayudar antes que ahogar con la fácil disposición de recargar las espaldas del ciudadano”.

A partir de los decretos publicados en el Boletín Oficial municipal que refieren las altas de personal en 2021 y teniendo en cuenta las de 2020, los concejales que representan al partido vecinal Crear afirman que “la cantidad de ingresos es muy alta” y que “podría estar dándose un ingreso neto (descontando los egresos) de un ingreso cada dos días desde que asumió este Ejecutivo Municipal”.

El Municipio de General Pueyrredón atraviesa, según relatan los ediles, “una situación económica delicada donde son cada vez mayores las demandas a cubrir y más se acortan los recursos de los que se dispone. En este contexto de dificultad, es necesario enmarcar las prioridades a los fines de cuidar los aportes que los vecinos realizan a través del pago de sus impuestos”.

En el año 2020 “la planta municipal se incrementó en 175 agentes”, y en el transcurso del corriente año “ascenderían aproximadamente a los 300 agentes”, enumera el proyecto. Eso implicaría que “los aumentos durante este gobierno al día de la fecha -teniendo en cuenta la situación de pandemia que limitó varios servicios públicos presenciales- serían muy importantes, sin contar la ampliación de la planta política y jerárquica, además de las amplias recategorizaciones y pases a planta permanente realizadas en el reciente tiempo”.

Más adelante en el proyecto, los concejales apuntan directo a Guillermo Montenegro, a quien reclaman haber incumplido una de sus principales promesas de campaña. “El 10 de diciembre de 2019, en la asunción de su cargo, el Sr. Intendente Municipal enunció específicamente que en el marco de su gestión ‘no vamos a seguir aumentando la planta municipal’. Fue un compromiso de esta gestión actual, entendiendo que esto repercutirá en más aumento de tasas y menos obras para los vecinos de General Pueyrredón”, recordaron.

El documento presentado expone a su vez un racconto de los últimos quince años, en los que “esta política de aumento de personal municipal sin criterios objetivos de gestión, que viene acumulándose a lo largo de los últimos gobiernos de distinto signo sin excepciones, no se ve reflejada en una mejora de respuesta a las demandas legítimas del ciudadano de nuestra localidad, generando que la mayor parte de los recursos que ingresan sean destinados al pago de sueldos”.

Próximamente, corresponderá al Honorable Concejo Deliberante analizar el presupuesto municipal 2022. “Es importante conocer hacia dónde se van a dirigir los futuros gastos que el Ejecutivo municipal pretende determinar, conociendo cuánto de los recursos que los vecinos aportan por sus tasas serán destinados a gasto de personal y cuánto a un plan de gestión”, puntualizan.

“Por ello consideramos sumamente importante conocer los datos actualizados de la planta municipal al día de la fecha y lo que se proyecta de ingresos hasta fin de año, además de contar con datos de las bajas que por el paso del tiempo se van dando y que podrían ayudar a ordenar esta cuestión sin afectar a los trabajadores, que también se ven perjudicados por esta política sin dirección”, concluye el documento con un exhaustivo pedido de informe.