El Intendente Municipal Guillermo Montenegro encabezó este lunes en el Torreón del Monje la Ceremonia de Bendición de las Aguas, con motivo de la inauguración oficial de la Temporada de Verano 2020 / 2021.

“Primero quiero agradecer a cada uno de los que están aquí, a los que circunstancialmente nos visitan y a los vecinos de muchos años agradecerles todo lo que se hizo en este año tan raro, tan difícil y tan particular que nos puso a prueba a los argentinos y –en particular- a los marplatenses”, señaló el jefe comunal.

“Y nos puso a prueba en ese número tan complejo que nos generó una situación muy difícil, cuando nos avisaron que el 26% de los que viven acá no tienen trabajo”, agregó Montenegro. “Y eso nos puso un alerta mucho más importante de la que teníamos en esta situación de pandemia. Se trabajó mucho y bien, articulando con el gobierno nacional y provincial”, aseguró.

En ese sentido, el intendente hizo hincapié en la importancia de mantener el trabajo. “Tuvimos el ejemplo y la enseñanza de convivir con esta situación con mucho respeto, cumpliendo los protocolos pero teniendo en cuenta la necesidad en una ciudad como la nuestra, donde el trabajo es uno de los principales problemas que tenemos y es el principal objetivo que tengo como intendente municipal. Y es el que tenemos los marplatenses, por eso agradezco todo lo que vinieron haciendo junto con las centrales obreras, los sindicatos y los empresarios, entendiendo las distintas fórmulas que teníamos que ir trabajando, pero particularmente lo que pasó en estos últimos días, cuando empezamos a trabajar específicamente la temporada”, puntualizó.

“Esta situación no vino con un manual de explicaciones. Se trabajó muy fuerte, primero para tratar de generar el cuidado de los vecinos de mi ciudad. Mi mayor responsabilidad tiene que ver con la salud, pero también con el empleo. Y con el cuidado de los que nos visitan, pero también con la exigencia a los que vienen para exigirles el cumplimiento de reglas que nosotros cumplimos y que por eso estamos en esta situación sanitaria que nos permite estar en una posición un poco más holgada.”

“Seremos inflexibles con los que nos visitan si no cumplen los distintos protocolos y también con las distintas actividades o empresarios que no cumplan. Esta es una de las premisas más importantes que tenemos que trabajar todos juntos. No es el castigo por el castigo mismo, sino porque estamos cuidando dos cosas fundamentales: la salud y los puestos de trabajo”, remarcó Montenegro, quien estuvo acompañado en la ceremonia por el presidente del Ente Municipal de Turismo Federico Scremin y el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre.

“Auguramos una buena temporada, pero también queremos pedir el mayor esfuerzo para cumplir con lo que hay que cumplir. La pandemia no ha finalizado. Esta es una temporada que transcurrirá en pandemia. La luz al final del túnel está mucho más cerca con la posibilidad de la vacuna, por eso este es el momento en donde tenemos que apretar más fuerte los dientes para poder tener una temporada de la mejor manera posible dentro de esta circunstancia. Que el año que viene sea mejor que este, necesitamos un empujón en todo lo que tiene que ver con el empleo en nuestra ciudad”, concluyó el intendente.