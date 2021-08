A principios de esta semana se viralizó el drama de Oriana Sosa, una joven de Mar del Plata que fue víctima de un siniestro vial y sufrió una impactante herida en el talón izquierdo que la puso en riesgo de perder el pie. A través de las redes relató su historia, inició una campaña para conseguir los 80 mil pesos necesarios para su tratamiento y en solo 24 horas logró el objetivo.

Si el tratamiento resulta bien, podrá volver a caminar con normalidad Oriana Sosa

En dialogo con Vía Mar del Plata, Oriana mostró su emoción ante la inmediata respuesta de la gente: “Estoy muy contenta, también muy emocionada por todo lo que pasó y súper agradecida”, dijo.

Respecto del objetivo fijado explicó: “Conseguí la totalidad de los fondos en tan solo un día, lo que es una locura y habla mucho de las ganas de ayudar que tiene la gente. Nunca pensé que se iba a conseguir tan rápido. De hecho cuando hice el posteo nunca pensé que se iba a hacer viral. Pero la gente es solidaria”.

Además de destacar su alegría por la ayuda recibida, se mostró optimista por poder iniciar el tratamiento necesario para recuperar su pie y volver a caminar con normalidad: “Ayer mismo pude empezar ya con los primeros pasos del tratamiento, que eran los parches de los que había hablado en mi posteo y a raíz de eso y del avance de la herida se verá cómo prosigue. Lo ideal sería tener estos parches unos 20 días”.

La solidaridad de los marplatenses que se conmovieron con su historia llegó de inmediato

“También ayer me hablaron de la empresa de Cámara Hiperbarica que se encuentra en la calle España que quieren hacerme el tratamiento totalmente gratis, así que los dos tratamientos en conjunto es algo genial y seguro mucho más efectivo”, manifestó.

Oriana recibió el alta médica hace varios días luego del siniestro vial que protagonizó hace poco más de un mes. Debido a las complicaciones por su pierna continúa yendo al hospital y destacó a los profesionales que la asistieron en el Interzonal de Mar del Plata.

Ahora toca seguir con el tratamiento y ver cómo evoluciona

“Ahora ya al empezar con el tratamiento solo queda esperar que todo funcione como se espera y que vaya mejorando. La realidad es que para el tratamiento ya tengo lo suficiente”, señaló.

Y agregó que “mucha gente decidió seguir donando porque además del tratamiento hay muchas cosas que yo fui necesitando como cremas, analgésicos y demás. Gracias a Dios antes de esto fui recibiendo ayuda de amigos y familiares también. Es una época difícil para todos, la verdad y el día del accidente tenía solamente mil pesos en la billetera. No sé qué hubiera hecho de no ser por la generosidad de todos los que me rodean, y ahora de la gente también. El agradecimiento es eterno realmente”.

Por último brindó detalles del siniestro vial que casi le cuesta la amputación de una pierna. Cabe recordar que el conductor del auto que impactó contra la moto en la que viajaba Oriana –por la avenida Fortunato de la Plaza- se dio a la fuga.

“Está todo en manos del abogado con el que me comuniqué hace unas semanas. Todavía no se ha avanzado mucho con eso realmente, pero como todos saben, estas cosas llevan tiempo. Lo importante para mí ahora es recuperarme de todo esto y volver a caminar”, concluyó.